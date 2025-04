Émirats arabes unis : ces 3 géants veulent lancer un stablecoin en dirham

À Abu Dhabi aux Émirats arabes unis, 3 géants de la finance collaborent pour lancer leur propre stablecoin adossé au dihram. Que savons-nous sur ce nouvel actif ?

Bientôt un stablecoin en dirham aux Émirats arabes unis ?

Lorsque l’on parle de stablecoin, ce qui vient le plus souvent à l’esprit est cette catégorie de cryptomonnaies rattachée au dollar. S’il est vrai qu’elle est la plus représentée, pesant non moins de 97,6 % de leur marché, selon les données de CoinGecko, les sous-jacents de ces cryptomonnaies stables peuvent pourtant être variés.

Dans ce contexte, 3 géants d’Abu Dhabi se sont associés, avec pour objectif de lancer un stablecoin adossé au dirham et réglementé par la Banque centrale des Émirats arabes unis. En l’occurrence, cette collaboration implique le fonds souverain Abu Dhabi Developmental Holding Company (ADQ), la First Abu Dhabi Bank PJSC (FAB), ainsi qu’International Holding Co.

Hana Al Rostamani, la directrice générale de la FAB, a exprimé son enthousiasme vis-à-vis de cette initiative, censée placer « les Émirats arabes unis à l’avant-garde de l’innovation mondiale » et accroître de développement du secteur de la fintech :

Ce nouveau stablecoin aura un impact significatif sur tous les secteurs et pourrait révolutionner l’utilisation des paiements blockchain fiables pour les consommateurs et les entreprises des Émirats arabes unis.

Côté technique, notons que si de plus en plus d’initiatives s’appuient sur des blockchains publiques comme Ethereum (ETH) ou Solana (SOL), cette fois, c’est plutôt un acteur privé qui a été retenu. En effet, ledit stablecoin reposera sur la blockchain ADI de l’ADI Foundation, un réseau pensé pour connecter différents systèmes financiers et qui a déjà noué des partenariats avec plus de 20 gouvernements.

Bien que le communiqué fasse état d’un stablecoin qui « sera utilisé comme monnaie numérique fiable dans de nombreux contextes du quotidien par les citoyens et les consommateurs, les entreprises et les institutions », aucune date de sortie n’a encore été communiquée.

Source : Communiqué

