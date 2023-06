L'émetteur de l'USDC s'apprête-t-il à déménager au paradis des cryptos ?

La société américaine Circle, qui émet le stablecoin USDC, a plusieurs fois fait part de son inquiétude en ce qui concerne les dernières initiatives réglementaires des États-Unis. Elle semble désormais envisager une implantation à Hong Kong, un territoire en plein boom crypto. Qu’est-ce que cela changerait ?

Circle et l’USDC déménageront-ils à Hong Kong ?

Le PDG de Circle, Jeremy Allaire, a confirmé aujourd’hui son intérêt pour Hong Kong dans une interview auprès de nos confrères de Bloomberg. L’émetteur de l’USDC estime en effet que les initiatives récentes du territoire autonome montrent des signaux forts pour l’écosystème :

« Hong Kong est clairement en train de chercher à se positionner en tant que centre d’ampleur pour les marchés d’actifs numériques et pour les stablecoins. Nous surveillons cela de près. »

Pour rappel, Hong Kong a autorisé les particuliers à acheter des cryptomonnaies en mai dernier, et depuis, il a multiplié les signaux d’ouverture. Au milieu du mois de juin, le territoire a ainsi admonesté les banques locales, dont HSBC et Santander, afin qu’elles acceptent les clients liés aux cryptomonnaies. Son fonds d’investissement en cryptomonnaies, révélé en mars dernier, s’élève par ailleurs à 100 millions de dollars.

Johnny Ng Kit-Chong, un membre du Conseil Législatif de Hong Kong, invitait par ailleurs toutes les plateformes d’échange à fuir les États-Unis – et la SEC – afin de venir s’installer localement. Le territoire autonome est donc bel et bien en train de placer ses pions.

Des temps compliqués pour les stablecoins

Pour les émetteurs de stablecoins, c’est donc une possible solution. Les temps sont durs pour les cryptomonnaies, et si les stablecoins ont longtemps été vus comme des vecteurs de stabilité, leur statut a été égratigné. Cela a bien sûr commencé avec la chute de Terra, et de son UST. Mais le basculement réel est survenu lorsqu’on a appris que Paxos, l’émetteur du BUSD de Binance, avait été forcé de stopper l’émission de ses tokens.

Depuis, les capitalisations des stablecoins ont chuté : celle de l’USDC a ainsi perdu près de 50% entre juin 2022 et juin 2023. Seul Tether (USDT) s’en sort. Le premier stablecoin en termes de market cap a ainsi grignoté la capitalisation de ses concurrents. Aux États-Unis, ils devraient en tout cas continuer d’être particulièrement surveillés. La Réserve fédérale a en effet confirmé il y a quelques jours que leur statut allait changer :

« Nous considérons les stablecoins comme de la monnaie. […] Nous pensons qu’il serait approprié d’avoir un rôle fédéral assez solide sur ce qui se passera avec les stablecoins à l’avenir. »

Hong Kong pourrait donc bien voir arriver de nombreuses entreprises crypto échaudées par les initiatives réglementaires des États-Unis.

