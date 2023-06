Hong Kong invite Coinbase à s'installer chez eux pour fuir la SEC

Face aux attaques répressives des régulateurs des États-Unis envers les plateformes d'échange de cryptomonnaies, Hong Kong a officiellement invité Coinbase à venir s'installer sur son territoire. Faut-il s'attendre à un exode des grands exchanges cryptos américains vers Hong Kong ?

Hong Kong fait les yeux doux aux exchanges américains

C'est le sujet d'actualité qui anime l'écosystème des cryptomonnaies depuis une semaine. La SEC, le régulateur américain des marchés boursiers, mène une attaque répressive à l'encontre des principaux acteurs de l'industrie des cryptos. Les premiers à en avoir fait les frais sont les deux principaux exchanges, Binance et Coinbase, accusés de fraude aux valeurs mobilières.

Outre les enjeux économiques et politiques que soulève ce combat réglementaire orchestré par la SEC, il en va de la suprématie des États-Unis sur l'industrie des cryptos. Dans un contexte de course à la réglementation, menée par l'Europe à travers MiCA et délaissée par les États-Unis, un outsider commence à tirer son épingle du jeu : Hong Kong.

Dans ce contexte, Coinbase a été invitée par Hong Kong à venir s'installer sur son territoire afin de profiter d'une législation claire, définie et volontairement flexible. Plus précisément, cette proposition a été émise par Johnny Ng Kit-chong, un politicien actif et membre du Conseil Législatif de la région administrative chinoise :

I hereby offer an invitation to welcome all global virtual asset trading operators including @coinbase to come to HK for application of official trading platforms and further development plans. Please feel free to approach me and I am happy to provide any assistance. pic.twitter.com/bcIi1IjMlc — Johnny Ng 吴杰庄 (@Johnny_nkc) June 10, 2023

Pour ceux qui ne parlent pas l'anglais, comprenez : « J'invite par la présente tous les opérateurs mondiaux d'échange d'actifs numériques, y compris Coinbase, à venir à Hong Kong pour s'enregistrer en tant que plateformes d'échange officielles et poursuivre leurs plans de développement. »

Nous l'évoquions la semaine dernière sur Cryptoast, il est fort probable que ces attaques du régulateur américain entraînent un exode des principaux acteurs du pays vers des juridictions dotée d'une réglementation plus claire et définie. Au mois d'avril dernier, lors de la première offensive de la SEC, Coinbase avait déjà menacé les États-Unis de fuir vers l'Europe ou le Royaume-Uni. Le sujet est désormais relancé avec Hong Kong qui entre dans la danse.

Hong Kong, futur hub mondial des cryptos ?

Depuis octobre 2022, Hong Kong - et par extension, la Chine - a opéré un changement de cap complètement inattendu pour s'ouvrir de nouveau au secteur des cryptomonnaies. Pour rappel, la Chine avait décidé de tourner le dos aux cryptomonnaies en 2017. Malgré un statut d'indépendante, l'île de Hong Kong avait dû se conformer aux réglementations chinoises.

Désormais, l'ambition de Hong Kong est de rattraper le retard et de récupérer son statut de hub mondial économique et des cryptomonnaies. En quelques mois, la région autonome a beaucoup avancé : construction d'un cadre réglementaire et d'une licence spécifique pour attirer les plateformes d'échanges, aucune taxation sur le trading des cryptomonnaies, etc.

Plusieurs entreprises de cryptomonnaies (dont Huobi, Gate Group, Amber Group, OKX ou encore BitMEX) ont déjà exprimé leur intention de demander une licence à Hong Kong. Néanmoins, la dynamique ne semble pas très optimiste et seules 10 entreprises ont réellement converti leur licence pour proposer des cryptomonnaies aux clients hong kongais.

C'est certainement la raison pour laquelle Hong Kong passe à la vitesse supérieure et interpelle directement les acteurs majeurs de l'industrie des cryptomonnaies. Une stratégie qui pourrait en faire réfléchir certains, d'autant plus si la répression du régulateur américain se poursuit.

