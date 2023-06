Pourquoi le marché crypto a-t-il chuté ce matin ? MATIC, ADA, SOL, ATOM...

Dans le sillage du combat réglementaire opposant le gendarme boursier américain et les deux plateformes d'échange Binance et Coinbase, le marché des cryptomonnaies a finalement dégringolé ce matin. Les altcoins visés par la SEC (notamment ADA, SOL, ATOM ou MATIC) chutent de plusieurs dizaines de pour cent tandis que le Bitcoin (BTC) et l'Ether (ETH) tiennent bon.