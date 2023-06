Les cryptomonnaies et la régulation, l’enjeu haussier de long terme

Cette semaine rappelle que le marché crypto fait toujours et en premier lieu face à ses propres démons, les enjeux de régulation des plateformes cryptos qui sont encore en train de se mettre en place. Pour la tendance haussière annualisée du cours du bitcoin, c’est la résurgence d’un défi endogène à quelques jours seulement de la FED et alors que le marché teste une zone graphique pivot.

La régulation, l’enjeu de la tendance haussière de long terme

Les affaires Coinbase/Binance rappellent à quel point il est important pour la Haute Finance de voir le marché des cryptomonnaies acquérir une régulation proche des standards de la finance traditionnelle. Le régulateur américain des marchés financiers, la SEC, a décidé de passer la seconde pour contraindre les deux géants du secteur crypto dits centralisés à respecter les règles du jeu afin de pérenniser leur maintien à long terme sur le marché des États-Unis.

Selon moi, il s’agit ici d’une nouvelle résurgence d’un débat de fond qui ne remet pas en question la tendance haussière annuelle du cours du Bitcoin (BTC), elle vient au contraire lui donner du corps structurel si un cadre de régulation transparent et efficient venait à être mise en place ces prochains mois.

Le marché crypto connait actuellement le même schéma juridique que le marché des changes (FOREX) avait connu au début des années 2010. Les régulateurs s’étaient alors attaqués à un nouveau marché accessible à tous les traders et seuls les acteurs qui avaient accepté de jouer le jeu du cadre réglementaire avaient pu bénéficier d’une forte croissance pérenne sur le long terme.

En clair, les géants de la catégorie (Binance et Coinbase) ont tout intérêt à être proactifs, à se conformer volontairement à toutes les exigences des régulateurs, cela sera pour eux la racine première de l’expansion de leur activité sur le long terme. En effet, les flux de la haute finance exigent ce nouveau cadre de régulation auquel ils sont habitués sur les autres classes d’actifs en bourse.

L’année 2023 représente un bon timing pour avancer profondément sur la régulation des cryptos et ainsi bénéficier en 2024 d’une infrastructure saine pour le prochain bull run qui ne manquera pas d’arriver à mesure que la date du prochain halving approche.

Notons que sur le plan des baromètres boursiers, le token BNB/USD teste à court terme une zone technique pivot à 250 dollars, la réaction du prix permettra de savoir si la tempête déclenchée par la SEC est derrière nous ou pas.

Graphique réalisé avec le site TradingView et qui expose les bougies japonaises du BNB/USD en données journalières

Tous les regards sont tournés vers la FED mercredi prochain

Pour le marché crypto, cette semaine des affaires Binance et Coinbase est une semaine décisive sur le plan technique et c’est une semaine décisive avant l’heure. En effet, l’attention du marché est en priorité tournée vers la prochaine décision de politique monétaire de la Réserve Fédérale (FED) qui sera dévoilée le mercredi 14 juin avec un consensus du marché en faveur d’une pause dans le resserrement monétaire.

Techniquement, il est possible que le cours du bitcoin ne soit pas patient jusqu’à cette date pour faire son choix chartiste car il est déjà et depuis lundi, en train de tester la zone graphique pivot, la dernière qui assure la tendance haussière en place depuis le début de l’année : les 23 000 et 24 000 sur la paire bitcoin/euro.

Graphique réalisé avec le site TradingView et qui juxtapose les bougies japonaises hebdomadaires et quotidiennes du cours du BTC/EUR

