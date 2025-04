Elon Musk s'éloigne du gouvernement de Donald Trump pour reprendre en main Telsa

Alors que les critiques se multiplient sur les liens d'Elon Musk avec Donald Trump et son implication dans la politique, le patron de Tesla a dû prendre une décision : il vient d'annoncer son envie de réduire son implication politique. L'objectif du milliardaire : se recentrer sur Tesla, son entreprise de véhicules électriques, en pleine tourmente avec des ventes en berne.

Une décision stratégique pour Elon Musk après des mois de tensions

Entre la politique et Tesla, il a dû faire un choix. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche pour un second mandat, Elon Musk s’est imposé comme une figure centrale de l’administration Trump. Il a très rapidement pris la tête d'une nouvelle commission, surnommée DODGE pour Commission pour l’efficacité gouvernementale, chargée de tailler dans les dépenses fédérales. Mais cette alliance politique a un coût.

Lors d’une conférence téléphonique avec des investisseurs le 22 avril, Elon Musk a confirmé qu’il allait réduire drastiquement son engagement au sein du DOGE dès le mois prochain, selon CBSNews :

Probablement en mai, mon temps consacré au DOGE diminuera considérablement. Le travail crucial de la commission est en grande partie accompli. Puis à partir du mois suivant, je consacrerai tout mon temps à Tesla.

Ce changement de cap intervient dans un contexte tendu pour le constructeur de voitures électriques. Seulement 336 681 véhicules ont été livrés au premier trimestre 2025, soit une chute de 13 % sur un an. Pire encore, le bénéfice trimestriel a plongé de 71 %.

Cette baisse s'explique en partie par les répercussions de l’implication politique de son patron. Aux États-Unis comme en Europe, Tesla fait face à des manifestations, des appels au boycott et même des actes de vandalisme sur les voitures de la marque, directement liées à Elon Musk. « L’impact négatif du vandalisme et de l’hostilité injustifiée envers notre marque et nos employés a eu un impact sur certains marchés », a reconnu Vaibhav Taneja, directeur financier de Tesla.

Tesla va-t-elle se relever ?

Malgré sa volonté de s'éloigner du gouvernement et de Donald Trump, Elon Musk restera lié au DOGE dans un rôle informel. « Le temps que je vais allouer à [la commission pour l'efficacité gouvernementale] Doge va baisser de manière très importante », a-t-il réaffirmé devant les analystes. Il faut savoir qu'il avait été nommé en tant qu’« employé spécial du gouvernement » pour 130 jours maximum, et devait donc de toute façon quitter officiellement ses fonctions d’ici début juin.

Mais cette annonce sonne toutefois comme un désaveu, alors que ses engagements politiques ont sérieusement écorné son image publique. Selon un analyste cité par la presse américaine, « l’image personnelle d’Elon Musk a été durablement ternie par ses activités politiques ces derniers mois, et sortir du DOGE n’y changera rien ». Le milliardaire annonce néanmoins que remettre Tesla sur les rails est sa priorité.

Il faut dire que la situation commerciale de son entreprise ne s’arrange pas non plus à l’international : début avril, Tesla a été contrainte de suspendre les commandes des Model S et Model X en Chine, à cause des tensions commerciales entre Pékin et Washington.

Depuis le début de l'année, l'action Tesla a reculé de 41,1 %. Après l'annonce de bons résultats en terme de marge brute, (16,3 %, contre une estimation moyenne de 15,82 %), le titre a rebondi de 3,3 % pour atteindre 245,71 dollars. Mais l'entreprise a encore des efforts à faire, ayant manqué les attentes du marché sur son chiffre d'affaires au premier trimestre (19,34 contre 21,11 milliards de dollars attendus)

