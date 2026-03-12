Élections midterms américaines : forte volatilité à venir pour Bitcoin (BTC) ?

Les élections de mi-mandat (midterms) approchent aux États-Unis. Historiquement, c’est une période plus volatile, qui pourrait affecter le cours du Bitcoin (BTC). À quoi peut-on s’attendre ?

L’effet des midterms sur les marchés financiers

Situées à la moitié du mandat du président des États-Unis, les midterms permettent de renouveler la Chambre des représentants et une partie du Sénat. Un enjeu clé, à l’heure où le président Donald Trump a vu sa cote de popularité plonger et où le pays est engagé dans une nouvelle guerre au Moyen-Orient.

Historiquement, les midterms conduisent à une volatilité plus forte sur les marchés financiers. Les prochaines, qui se tiendront en novembre prochain, pourraient donc aussi secouer certaines classes d’actifs. Selon un rapport de Binance Research, l’incertitude politique conduit à des corrections moyennes du S&P 500 de 16 %. Pour le Bitcoin, c’est une baisse de 52 % en moyenne un an après les midterms.

Ceci dit, une fois l’incertitude politique résolue, la tendance s’inverse. Le cours de la cryptomonnaie (et des actions du S&P 500) tend à grimper nettement un an après les élections midterms :

Progression du BTC un an avant/après les élections de mi-mandat

En moyenne, le cours du BTC regagne 54 % dans l’année qui suit les midterms. Une donnée à prendre avec quelques pincettes, le Bitcoin n’ayant connu que trois élections de mi-mandat au cours de son histoire.

Le cours du Bitcoin cherche une direction

Le cours du Bitcoin a connu une forte chute au début du mois de février. Il évolue depuis dans un range compris entre 62 000 et 74 000 dollars, peinant à franchir de manière durable le seuil psychologique des 70 000 dollars :

Le cours du Bitcoin cherche à sortir de son range depuis le début du mois de février

Selon l’analyste de Cryptoast Prof Chaîne, le Bitcoin pourrait cependant commencer à voir des fenêtres d’opportunités :

Les premiers signes de capitulation des investisseurs à long terme commencent à apparaître. Historiquement, ce type de comportement survient lors des phases avancées des marchés baissiers et marque l’ouverture progressive de fenêtres d’accumulation.

Les investisseurs patients pourraient alors trouver leur compte. Prudence cependant, la situation géopolitique est particulièrement volatile à l’approche du printemps, les cryptomonnaies ne sont donc pas à l’abri de nouvelles chutes marquées.

Source : Binance Research

