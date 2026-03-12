Élections midterms américaines : forte volatilité à venir pour Bitcoin (BTC) ?

Les élections de mi-mandat (midterms) approchent aux États-Unis. Historiquement, c’est une période plus volatile, qui pourrait affecter le cours du Bitcoin (BTC). À quoi peut-on s’attendre ?

le 12 mars 2026 à 12:00.

2 minutes de lecture

author image

Marine Debelloir

Élections midterms américaines : forte volatilité à venir pour Bitcoin (BTC) ?
Test logo

Bitcoin

70430.2$

Notre fiche

Bitcoin

Actualités Bitcoin

Formations Bitcoin

Acheter Bitcoin (BTC)

Publicité Kraken

L’effet des midterms sur les marchés financiers

Situées à la moitié du mandat du président des États-Unis, les midterms permettent de renouveler la Chambre des représentants et une partie du Sénat. Un enjeu clé, à l’heure où le président Donald Trump a vu sa cote de popularité plonger et où le pays est engagé dans une nouvelle guerre au Moyen-Orient.

Historiquement, les midterms conduisent à une volatilité plus forte sur les marchés financiers. Les prochaines, qui se tiendront en novembre prochain, pourraient donc aussi secouer certaines classes d’actifs. Selon un rapport de Binance Research, l’incertitude politique conduit à des corrections moyennes du S&P 500 de 16 %. Pour le Bitcoin, c’est une baisse de 52 % en moyenne un an après les midterms.

Ceci dit, une fois l’incertitude politique résolue, la tendance s’inverse. Le cours de la cryptomonnaie (et des actions du S&P 500) tend à grimper nettement un an après les élections midterms :

cours Bitcoin midterms

Progression du BTC un an avant/après les élections de mi-mandat

 

En moyenne, le cours du BTC regagne 54 % dans l’année qui suit les midterms. Une donnée à prendre avec quelques pincettes, le Bitcoin n’ayant connu que trois élections de mi-mandat au cours de son histoire.

Créez un compte sur Kraken, tradez 100€ et recevez 15€ offerts

Publicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)

Le cours du Bitcoin cherche une direction

Le cours du Bitcoin a connu une forte chute au début du mois de février. Il évolue depuis dans un range compris entre 62 000 et 74 000 dollars, peinant à franchir de manière durable le seuil psychologique des 70 000 dollars :

cours Bitcoin BTC

Le cours du Bitcoin cherche à sortir de son range depuis le début du mois de février

 

Selon l’analyste de Cryptoast Prof Chaîne, le Bitcoin pourrait cependant commencer à voir des fenêtres d’opportunités :

blockquote icon

Les premiers signes de capitulation des investisseurs à long terme commencent à apparaître. Historiquement, ce type de comportement survient lors des phases avancées des marchés baissiers et marque l’ouverture progressive de fenêtres d’accumulation.

Les investisseurs patients pourraient alors trouver leur compte. Prudence cependant, la situation géopolitique est particulièrement volatile à l’approche du printemps, les cryptomonnaies ne sont donc pas à l’abri de nouvelles chutes marquées.

Source : Binance Research

 

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.

author profile picture

Journaliste chez Cryptoast depuis 2017, je suis passionnée par les enjeux de décentralisation, de vie privée et de régulation. Je me suis spécialisée dans l'économie et la finance traditionnelle en analysant comment les actualités de ce secteur influencent celui des cryptomonnaies, offrant ainsi une perspective unique et éclairée aux lecteurs de Cryptoast.

Marine Debelloir

3959 articles

Tous ses articles

guest
0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments

D'autres articles sur Etats-Unis

Voir plus
Tout voir
Test logo

BTC

Bitcoin

1.19%

70430.2$

Notre fiche explicative sur

Bitcoin

Actualités Bitcoin

Formations Bitcoin

Acheter Bitcoin (BTC)

Publicité Kraken

Cryptoast

Le site qui explique tout de A à Z sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Des actualités et des articles explicatifs pour découvrir et progresser dans ces secteurs !


Les articles les plus lus

Adieu Bitcoin ? Un ancien chercheur d'OpenAI investit 1 milliard de dollars sur les mineurs de BTC qui passent à l'IA

Adieu Bitcoin ? Un ancien chercheur d'OpenAI investit 1 milliard de dollars sur les mineurs de BTC qui passent à l'IA

 « Le Web3 n'est plus à la mode et c'est la meilleure chose qui pouvait lui arriver » – Échange avec Valentin Demé, fondateur de Cube

« Le Web3 n'est plus à la mode et c'est la meilleure chose qui pouvait lui arriver » – Échange avec Valentin Demé, fondateur de Cube

 Le Crédit Privé : début d'une crise pire que les subprimes ?

Le Crédit Privé : début d'une crise pire que les subprimes ?

 Ce Bitcoin maximaliste capitule : « je n'apprécie pas les stablecoins, mais nos clients veulent les utiliser »

Ce Bitcoin maximaliste capitule : « je n'apprécie pas les stablecoins, mais nos clients veulent les utiliser »