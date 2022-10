Le Dogecoin (DOGE) gagne plus de 110 % sur la semaine, dépasse Cardano (ADA) et Solana (SOL)

Cette semaine, le marché des cryptomonnaies a pu observer une hausse quasi globale, mais le cours du Dogecoin (DOGE) s'est vu propulsé par l'officialisation d'achat de Twitter par Elon Musk. Ainsi, en 7 jours, la capitalisation du memecoin a plus de doublé, au point de dépasser celle des blockchains Solana (SOL) et Cardano (ADA).

Grande semaine pour le Dogecoin (DOGE)

Cette semaine a été bonne pour l'ensemble des cryptomonnaies suite à une remontée du Bitcoin (BTC), résultat de la conjonction de facteurs économiques favorables, notamment suite à la publication de résultats trimestriels positifs pour la plupart des grandes entreprises américaines. Mais malgré cette remontée quasi générale, certaines cryptomonnaies sortent encore du lot.

C'est le cas du Dogecoin (DOGE), cette cryptomonnaie créée en 2013, qui ne devait jamais être plus qu'une simple blague. Et pourtant, à l'heure de l'écriture de ces lignes, le DOGE siège à la 8e place du classement des cryptomonnaies en termes de capitalisation boursière.

Effectivement, là où le BTC et l'Ether (ETH) ont respectivement gagné 7,7 % et 21,6 %, le DOGE a surperformé le reste du marché et affiche une progression fulgurante de 111% sur la même période.

Ainsi, la désormais célèbre cryptomonnaie à l'effigie d'un Shiba Inu a pu bénéficier de l'élan général du marché, mais également de l'achat de la plateforme Twitter par Elon Musk, une acquisition qui aurait pu se régler devant les tribunaux, mais qui a finalement été finalisée cette semaine.

Effectivement, le DOGE est bien connu pour être la cryptomonnaie favorite du milliardaire, au point même qu'il soit parfois possible de l'utiliser comme moyen de paiement chez Tesla, entreprise dont Elon Musk est le PDG.

Une hausse passagère ?

Le Dogecoin a ainsi profité d'un élan tout à fait remarquable, et prouve également que son cours reste très corrélé à divers facteurs extérieurs peu prévisibles, ce qui provoque des vagues d'achat soudaines. Aussi, lorsque nous jetons un œil à l'indicateur Relative Strenght Index (RSI), nous pouvons constater que le DOGE a été largement suracheté sur la semaine.

Cours du DOGE, avec la zone de surachat délimitée au-dessus de 70 sur la partie inférieure de la capture d'écran

Bien que cela n'augure pas nécessairement une baisse de son cours aussi soudaine que sa récente hausse, cela peut au moins laisser présager une correction ou une volatilité amoindrie à court terme de ce dernier.

En parallèle d'une hausse générale du volume de trading sur le DOGE, nous pouvons également constater une hausse importante du nombre de transactions pour les whales.

Nombre de transactions sur le DOGE avec un montant supérieur à 100 000 dollars

Par conséquent, la capitalisation boursière du DOGE s'est également accrue de façon considérable. Effectivement, cette dernière dépassait tout juste les 8 milliards de dollars en début de semaine et a plus de doublé sur la semaine, jusqu'à atteindre les 19,8 milliards de dollars lors de son point le plus haut au 29 octobre. La capitalisation du DOGE a toutefois continué de grimper de plus de 17,5 % sur les dernières 24 heures.

Ainsi, le DOGE a dépassé la capitalisation boursière de Solana (SOL) et de Cardano (ADA), ce qui, encore une fois, le place à la 8e place du podium des cryptomonnaies.

Source : Into The Block

