Le marché des cryptomonnaies remonte et les liquidations s'enchainent – Pourquoi ?

Dans la journée du 25 octobre, le marché des cryptomonnaies s'est envolé, le Bitcoin (BTC) est repassé au-dessus du seuil symbolique des 20 000 dollars et l'Ether (ETH) a dépassé celui des 1 500 dollars. Quelles sont les raisons de cette remontée, et peut-on espérer que cela continue dans cette direction ?

Le marché des cryptomonnaies s'envole sans prévenir

Cela n'était pas arrivé depuis plusieurs semaines : le Bitcoin (BTC) est repassé au-dessus de la barre symbolique des 20 000 dollars, entraînant avec lui l'ensemble du marché dans une hausse tout aussi fulgurante que surprenante. Aussi, nous pouvons nous réjouir d'observer un marché crypto au vert ce matin :

État du marché des cryptomonnaies au matin du 26 octobre

Ainsi, actuellement, le Bitcoin affiche un fier cours à 20 250 dollars, mais sa progression reste toutefois inférieure à celle de l'Ether (ETH), l'éternel second. Effectivement, sur les dernières 24 heures, le cours du BTC a pu observer une hausse d'environ 5 %, là où l'ETH a surperformé pour littéralement grimper de quasiment 14 % en un peu plus de 8 heures.

Performances de l'ETH sur les dernières 24h

À l'heure de l'écriture de ces lignes, l'ETH siège au-dessus du seuil des 1 500 dollars, ce qui ne lui était pas arrivé depuis la mi-septembre, soit après l'implémentation de sa mise à jour The Merge. Effectivement, suite à cette dernière, qui a fait passer la blockchain Ethereum en preuve d'enjeu (PoS), l'ETH a longtemps végété entre les 1 200 et les 1 400 dollars.

Dans l'ensemble, quasiment toutes les cryptomonnaies du top 100 en termes de capitalisation boursière ont observé une hausse d'au moins quelques pourcents. Certaines se sont démarquées et ont connu une hausse de leur cours plus importante, à l'instar de l'ADA (11 %), du SOL (10 %), ou encore du FLOW (11,5 %). Les cryptomonnaies relatives à l'ETH, comme le stETH de Lido ou l'Ethereum Classic (ETC), ont naturellement pu constater une hausse significative également.

Pourquoi le marché des cryptomonnaies a-t-il repris confiance ?

Alors que le Bitcoin semblait avoir tendance à se décorréler du marché financier ces derniers temps, il semblerait que les - quelques - bonnes nouvelles de la finance traditionnelle aient insufflé de la confiance aux investisseurs crypto.

Effectivement, sur les dernières 24 heures, les indices boursiers majeurs ont pu constater une hausse significative. Le Dow Jones Industrial Average (DJI) a pu constater une hausse de 1,07 %, le S&P500 (SPX) une hausse de 1,63 %, et enfin le Nasdaq Composite (IXIC) une hausse de 2,25 %.

De plus, selon FactSet, 72 % des entreprises du S&P500 ayant publié leurs résultats du troisième trimestre ont dépassé les attentes de Wall Street. Ainsi, les indices calqués sur résultats des plus grandes entreprises semblent parvenir à soulager partiellement les investisseurs.

Toutefois, la remontée des taux des grandes banques centrales demeure la préoccupation principale de ces derniers, et ce conjugué aux attentes envers la Réserve fédérale des États-Unis (FED), laquelle tente tant bien que mal de maîtriser l'inflation galopante.

Selon certains observateurs, la FED pourrait lâcher du lest d'ici la fin de l'année afin de ne pas totalement asphyxier l'économie américaine, notamment en ce qui concerne le marché immobilier. L'avenir demeure impossible à prédire, et il faudra attendre le 1er novembre pour la prochaine réunion de la FED afin d'espérer y voir un peu plus clair.

Une explosion des liquidations

Comme lors de chaque mouvement de marché important, certains investisseurs tentent de générer du profit en pariant à la hausse ou à la baisse d'une cryptomonnaie. Toutefois, les liquidations ont littéralement explosé sur les dernières 24 heures, dépassant le seuil du milliard de dollars.

État des liquidations sur 24 heures

Sans surprise, l'écrasante majorité des traders concernés par cette vague de liquidations ont tenté de short certains actifs, autrement dit de parier sur leur baisse. La très grande majorité des liquidations ont concerné le BTC (500 millions de dollars) et l'ETH (434,5 millions de dollars).

Comme le montre le graphique ci-dessous, la vague de liquidations de ces dernières 24 heures a très largement dépassé la précédente vague de 305 millions de dollars le 9 septembre dernier.

Historique des liquidations short (en rouge) et long (en vert) avec le cours du BTC (en jaune)

En définitive, le marché des cryptomonnaies a fait ici son premier mouvement réellement notable depuis un long moment, mais il reste difficile de prédire le futur, tant le marché financier est lui-même dans le brouillard le plus complet.

Sources : Coin360, Yahoo Finance, Coinglass

