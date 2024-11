La démocratisation du Bitcoin pourrait-elle passer par la « gamification » ?

La gamification transforme l'apprentissage de Bitcoin en une expérience interactive, facilitant ainsi son adoption en réduisant les barrières techniques et psychologiques. Grâce à des applications comme Jippi, inspirées de jeux populaires, elle rend la découverte de Bitcoin plus accessible, tout en incitant à un engagement durable, stimulant l'acceptation sociale et commerciale de la cryptomonnaie.