Bitcoin est-il capable de franchir les 100 000 dollars ? Analyse du BTC du 25 novembre 2024

Thanksgiving est la période de l'année durant laquelle les familles américaines se retrouvent autour d'un bon repas. Moment d'échanges et de discussions, cette période peut, dans un cycle haussier, contribuer à canaliser les prix des actifs numériques. Mais cette année, Thanksgiving marquera-t-il l’histoire du Bitcoin en franchissant enfin le niveau psychologique tant attendu des 100 000 dollars ?

Qu'attendre du Bitcoin au seuil des 100 000 dollars ?

Nous sommes le lundi 25 novembre 2024 et le prix du Bitcoin évolue autour de 97 500 dollars.

Les investisseurs auront attendu 3 longues années pour voir le Bitcoin flirter enfin avec les 100 000 dollars. Ce seuil psychologique, profondément ancré dans les esprits, peut être aisément comparé au passage des 10 000 dollars en 2017 ou à celui des 20 000 dollars en 2020.

Si le Bitcoin venait à franchir ce niveau symbolique, cela enverrait un signal fort au marché. Ce dépassement pourrait renforcer la confiance des investisseurs institutionnels dans leurs stratégies tout en attisant l'appétit des particuliers, nombreux à être restés à l'écart jusqu’à présent.

Cette semaine de Thanksgiving pourrait marquer un nouveau tournant dans le bullrun des cryptomonnaies, avec une clôture anticipée des marchés américains mercredi. Malgré cette courte semaine, plusieurs événements macroéconomiques clés pourraient influencer les prix, notamment la publication des minutes du FOMC mardi soir et les données économiques habituelles, accompagnant la deuxième estimation du PIB des États-Unis.

Quels sont les scénarios les plus probables pour les jours à venir sur le cours du Bitcoin ?

Paires avec Bitcoin 24 heures 7 jours 1 mois Bitcoin / USDT +0,80 % +7,20 % +46,90 % ETH / Bitcoin +3,30 % +4,80 % -3,30 %

Quel scénario pourrait se développer autour des 100 000 dollars pour le Bitcoin ?

Comme mentionné en introduction, Bitcoin a déjà dû relever le défi de franchir des niveaux psychologiques majeurs par le passé. Ces situations offrent des enseignements précieux et peuvent nous inspirer aujourd’hui pour analyser les scénarios possibles de développement pour le prix du BTC.

Avant d’aborder ce sujet, il convient de noter que les marchés dérivés affichent actuellement un certain équilibre. Cependant, les bears se manifestent dès le moindre signal baissier, empilant des positions short. Cela crée une poche de liquidité importante juste au-dessus du seuil symbolique des 6 chiffres.

Pour ce qui est des liquidités en position long, la destination est plus lointaine. Le marché doit retracer jusqu’à 93 000 dollars pour atteindre les premières poches de liquidités significatives. Cependant, les acheteurs sont particulièrement prompts à buy the dip, ce qui pourrait alimenter le mouvement baissier au cas où une correction viendrait à s’amorcer dans un contexte de déni général.

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Du côté des institutionnels, 3,3 milliards de dollars ont été ajoutés la semaine dernière aux ETF spot BTC aux États-Unis. Cela illustre une fois de plus le succès de ces produits financiers ainsi que l’appétit grandissant de cette catégorie d’investisseurs pour le Bitcoin.

La tendance actuelle du marché des crypto-monnaies, le cadre macroéconomique, la saisonnalité et le cycle semblent tous converger favorablement pour Bitcoin. Peu de signaux, pour l’instant, laissent présager une correction majeure qui remettrait en cause l’orientation haussière en cours. Cependant, pour construire une tendance durable, le marché devra marquer des pauses, corriger les excès et valider des zones de support clés.

Ce processus de consolidation est essentiel pour établir une base solide permettant de poursuivre la progression à long terme.

Si différents scénarios peuvent être envisagés pour les jours à venir, il reste difficile d’en privilégier un par rapport à un autre. Les probabilités semblent en effet relativement équilibrées pour plusieurs évolutions possibles :

Consolidation avant le franchissement des 100 000 dollars : Cette consolidation pourrait se manifester sous la forme d’une phase de range au-dessus des 90 000 dollars. Cependant, une correction plus profonde vers une zone comprise entre 77 000 et 85 000 dollars n’est pas à exclure. Cette étape permettrait de corriger les excès récents tout en consolidant une base solide pour une éventuelle reprise ;

Cette consolidation pourrait se manifester sous la forme d’une phase de range au-dessus des 90 000 dollars. Cependant, une correction plus profonde vers une zone comprise entre 77 000 et 85 000 dollars n’est pas à exclure. Cette étape permettrait de corriger les excès récents tout en consolidant une base solide pour une éventuelle reprise ; Franchissement direct puis retour sous les 100 000 dollars : Le Bitcoin pourrait également franchir le niveau psychologique des 100 000 dollars sans ménagement, déclenchant une impulsion haussière puissante. Cependant, cette percée pourrait être suivie d’une réintégration sous ce seuil symbolique, ouvrant la voie à une correction plus profonde, similaire à celle évoquée dans le scénario précédent.

À plus court terme, le Bitcoin évolue dans un range compris entre 99 500 et 95 800 dollars. La résolution de cette phase latérale, observable sur des unités de temps H4, semble être un facteur clé pour déterminer les prochains mouvements de l’action des prix. Une sortie nette de ce canal pourrait donner des indications précieuses sur la direction que prendra le marché dans les jours à venir.

Graphique du cours du Bitcoin en journalier

En résumé, le Bitcoin est actuellement lancé dans un bull run puissant. À présent proche des 100 000 dollars, tous les regards sont tournés vers le prochain mouvement. Correction, consolidation ou franchissement : les probabilités semblent équivalentes à ce stade. Toutefois, une pause pourrait offrir l’opportunité de construire plus sereinement une tendance haussière durable à long terme.

Alors, pensez-vous que le BTC puisse franchir les 100 000 dollars avant fin 2024 ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse du Bitcoin.

Sources : TradingView, Coinglass, Glassnode

