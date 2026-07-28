Crypto : pourquoi les tokens et les actions ont du mal à cohabiter ?

Alors que de plus en plus de sociétés crypto réalisent des introductions en bourse, la question du rôle effectif de leurs tokens natifs devient un sujet récurrent face à l’apparition d’actions potentiellement concurrentes. Un débat une nouvelle fois abordé lors d’une table ronde organisée par le cabinet de recherche Delphi Digital. On fait le point…

Les tokens et les actions peuvent-ils cohabiter ?

Les introductions en bourse (IPO) réalisées par des acteurs crypto de premier plan comme Coinbase et Circle ont marqué un tournant décisif au sein de l'écosystème, au point d'en inspirer d'autres... actuellement reportées à une date ultérieure pour Kraken, Ledger et Grayscale en raison d'un contexte de marché jugé défavorable.

Une réalité qui pose de nombreuses questions sur la dynamique du marché crypto et son lien de plus en plus étroit avec la finance traditionnelle, mais également sur le statut des cryptomonnaies natives présentes avant ces procédures boursières, comme dans le récent cas de Venice.AI et son token VVV.

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De quoi pousser les participants de la récente table ronde organisée par Delphi Digital - très explicitement intitulée : « les tokens crypto sont-ils fondamentalement voués à l'échec ? » - à aborder ce cas de figure, en s'interrogeant sur le fait de savoir s'il existe un modèle de séparation entre token et action qui reste pertinent, ou si cette cohabitation entraîne inévitablement des intérêts divergents.

En cause, les déclarations du membre de la structure de capital-risque Dragonfly, Rob Hadick, à l'origine de la levée de fonds associée à l'introduction en bourse de Venice.AI, au sujet du token VVV, dont le possible rachat dépendait du bon vouloir de l'entreprise et non d'un mécanisme automatique bénéfique à ses détenteurs.

Je pense que les gens ne veulent plus détenir des tokens liés à des projets qui possèdent une société cotée en bourse en capacité de capter les revenus, tout en leur faisant une sorte de promesse implicite du type : « faites-nous confiance, on rachètera les tokens ». José Maria Macedo, cofondateur de Delphi Digital

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Des tokens largement (et volontairement ?) survalorisés ?

Selon l'analyste de Delphi Digital répondant au pseudonyme de Ceteris, le principal problème actuel repose sur le flou qui existe entre les tokens, qui servent généralement à capter une partie des revenus d'un protocole, et les actions classiques qui représentent une part effective de l'entreprise.

De ce fait, la capitalisation du token devrait représenter un montant plus faible que la valorisation de l'entreprise, car elle correspond uniquement aux frais perçus en lien à son utilité ou aux droits qu'il confère, et non aux bénéfices qui reviennent aux actionnaires.

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Une ambiguïté connue et visiblement exploitée par ces projets afin de faire exploser la valorisation de leurs tokens bien au-delà de niveaux cohérents. Avec comme conséquence directe, pour le cofondateur de Delphi Digital Yan Liberman, de bénéficier d'une certaine vigueur en période de marché haussier, rapidement réduite à néant dès que l’activité commerciale se dégrade ou que les actionnaires cherchent à sortir.

Comment résoudre le problème ? En basant la cohabitation des actions et des tokens sur le fait de définir l'utilité exacte de ces cryptomonnaies natives, sans aucune ambiguïté possible. Car le problème du token VVV de Venice.AI ne réside pas dans son existence, mais bien plus dans l'incohérence de son prix.

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Source : Delphi Digital

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