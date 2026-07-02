Lancée en mai 2024, la plateforme d'intelligence artificielle Venice.AI vient de boucler une opération de financement à 65 millions de dollars, devenant ainsi une nouvelle licorne valorisée à plus d’un milliard de dollars. Une levée de fonds en equity qui interroge sur les perspectives de son token VVV.

Venice.AI : la nouvelle licorne IA à 1 milliard de dollars

Malgré certaines hésitations du côté de l'emblématique OpenAI (ChatGPT) au sujet de la date de son introduction en bourse, possiblement reportée à 2027 afin d'attendre une valorisation effective à 1 000 milliards de dollars, le secteur de l'intelligence artificielle poursuit son développement, au point de compter dans ses rangs une nouvelle licorne officielle.

En effet, la plateforme IA axée sur la décentralisation et la confidentialité Venice.AI vient d'annoncer la validation d'une première levée de fonds dont le montant atteint 65 millions de dollars. Une opération dirigée par Dragonfly, avec le soutien d'autres sociétés de capital-risque comme Coinbase Ventures, F-Prime, North Island Ventures, et Morgan Creek.

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De ce fait, Venice.AI accède au statut de nouvelle licorne de l'IA, avec une valorisation désormais estimée au-delà du milliard de dollars tout juste deux ans après son lancement officiel. Un montant qui s'accompagne de chiffres concrets et en hausse constante, avec 3,5 millions d’utilisateurs enregistrés et 1 300 milliards de tokens traités par mois, mais également l'ambition de faire beaucoup plus.

Ce tour de Series A permet de faire évoluer l’application grand public et l’API de Venice à l’échelle mondiale, en permettant à davantage de personnes et d’agents d’accéder à une intelligence privée et sans restrictions, où qu’ils soient. Venice.AI

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Que va devenir le token VVV ?

Ce premier tour de financement réussi apparaît comme une bonne nouvelle pour Venice.AI et les bénéficiaires de cette levée de fonds de série A, qui obtiennent de ce fait une participation au capital de l'entreprise en tant qu'actionnaires. Mais qu'advient-il des détenteurs du token VVV ?

Bien évidemment, des mécanismes de redistribution existent et Venice.AI utilise une partie de ses revenus d'abonnement pour racheter et brûler des tokens VVV, avec 33,7 millions d'unités déjà détruites (environ 42 % de son offre totale) et une émission en baisse depuis le 1er juillet de 4 millions à 3 millions de VVV par an.

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Mais il faut bien comprendre que les participants à la récente levée de fonds « en equity » de Venice.AI ont investi dans son entreprise et absolument pas dans le token VVV. Et alors que leurs détenteurs vont capter des montants dérisoires, ces nouveaux actionnaires accéderont à toute la valeur inscrite sur le long terme : revenus, rentabilité, data centers...

Un risque de concurrence évident entre les intérêts des actionnaires et ceux des détenteurs de tokens auquel le protocole Morpho a décidé d'apporter une réponse en juin de l'année dernière, lorsqu'il annonçait une stratégie de type « actif unique » basée sur son token MORPHO.

De quoi soulever des interrogations légitimes sur le fait de savoir ce que les sociétés de capital-risque ont bien pu acheter en juin dernier, lors de son impressionnante levée de fonds de 175 millions de dollars en plein bear market.

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Source : Venice.AI

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