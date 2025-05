Crypto.com obtient sa licence MiFID II et veut conquérir le marché européen des cryptomonnaies

Les plateformes d'échange de cryptomonnaies semblent porter une attention particulière aux marchés dérivés crypto, multipliant les licences. Aujourd'hui, c'est Crypto.com qui a décroché le sésame.

Crypto.com décroche sa licence MiFID et se lance dans les dérivés en Europe

Crypto.com continue son offensive réglementaire en Europe. La plateforme d'échange de cryptomonnaies vient d’annoncer avoir obtenu une licence MiFID (Markets in Financial Instruments Directive), grâce à l’acquisition de la société chypriote A.N. Allnew Investments, approuvée par le régulateur local, la CySEC.

Cette licence permet désormais à Crypto.com de proposer à ses utilisateurs européens une large gamme de produits financiers, allant des titres classiques aux dérivés, en passant par les CFD (contrats sur différence). Une avancée qui s’ajoute à l’autorisation MiCA obtenue en janvier dernier, qui permet déjà à l’exchange crypto d’opérer dans l’ensemble de l’Espace économique européen.

✍️ Retrouvez notre présentation complète de Crypto.com

« Obtenir cette licence MiFID en plus de celle de MiCA renforce notre position comme l’une des plateformes les plus régulées et complètes du marché européen », a déclaré Kris Marszalek, cofondateur et PDG de Crypto.com à cette occasion.

Crypto.com : jusqu'à 50 € offerts avec le code CRYPTOAST

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Les dérivés, nouvel eldorado des plateformes crypto

À l’instar de Kraken — qui vient également d'obtenir une licence MiFID — Crypto.com se positionne sur le marché très convoité des produits dérivés. Ces instruments, qui permettent de spéculer sur le cours d’un actif sans le posséder, représentent désormais près de 70 % du volume total des échanges crypto dans le monde.

Crypto.com entend offrir aux traders européens des produits comparables à ceux disponibles sur les marchés financiers traditionnels, tout en les rendant accessibles via une interface crypto-native.

🗞️ Investissement crypto : Trade Republic obtient sa licence MiCAR pour le marché européen

Ce mouvement s’inscrit dans une tendance globale de consolidation du secteur : Coinbase a récemment racheté Deribit, Gemini étend aussi ses activités en Europe, et même des projets DeFi comme Synthetix lorgnent sur ce marché.

Commencez votre aventure crypto avec notre guide pas-à-pas

Publicité

Source : Communiqué de presse

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital