Investissement crypto : Trade Republic obtient sa licence MiCAR pour le marché européen

Cette semaine, la néobanque Trade Republic a décroché sa licence MiCAR pour étendre son offre crypto à toute l’Europe. Lumière sur cette avancée qui lui donne un avantage sur d’autres néobanques.

Trade Republic décroche sa licence MiCAR

Petit à petit, les annonces se succèdent au sujet d’acteurs obtenant leur licence MiCAR pour se mettre en conformité avec le nouveau règlement crypto européen pleinement entré en application en décembre dernier.

Cette semaine, c’est au tour de Trade Republic d’officialiser l’obtention de ladite licence MiCAR, lui permettant dès lors d’adresser son offre de cryptomonnaies à l’ensemble du marché européen. Ainsi, la plateforme devient l’une des premières banques du genre à décrocher ce précieux sésame.

Pour sa part, Trade Republic s’est tournée vers la BaFin, le gendarme financier allemand, pour effectuer son parcours réglementaire. À ce jour, la fintech propose une offre crypto recensant plus de 50 actifs. Plus largement, Trade Republic revendique 8 millions de clients et 100 milliards d’euros d’actifs sous gestion.

En France plus précisément, rappelons que la néobanque offre également un IBAN français, ainsi qu’un Plan d’épargne en action (PEA) depuis le mois de janvier dernier.

