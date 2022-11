Crise dans les cryptos – À quoi joue donc Changpeng Zhao ?

Alors que l’écosystème crypto est paralysé depuis des semaines par l’affaire FTX, un de ses acteurs se frotte les mains. Changpeng Zhao, le PDG de Binance, a ainsi soulevé des doutes sur la fiabilité de ses concurrents, et semble prendre un malin plaisir à entretenir le doute. Mais la stratégie est périlleuse pour « CZ », qui pourrait voir vaciller la confiance dans l’écosystème. Retour sur ses manœuvres ces derniers jours.

Changpeng Zhao capitalise sur la crise de FTX

Inutile de le rappeler : l’affaire FTX est la plus grosse crise qu’a connu l’écosystème crypto. De grands acteurs sont ébranlés, mais de manière encore plus notable, c’est la confiance des investisseurs qui a été la plus abîmée. Peut-on encore faire confiance à des entreprises centrales, alors même que la seconde plus grosse plateforme mondiale s’est révélée être un château de cartes ? C’est la question qui est posée, et Changpeng Zhao l’a bien compris.

Le PDG de Binance a entretenu des interrogations sur la solvabilité de Grayscale, dont le produit GBTC est le sujet d’une polémique cette semaine. Dans un tweet depuis supprimé, Changpeng Zhao mettait en effet en doute la solvabilité de Grayscale… Taclant au passage le concurrent de Binance, Coinbase, qui assure les fonds en question. Au point de susciter une réaction publique de Brian Armstrong :

Officiellement, Changpeng Zhao ne cherche pourtant pas à fragiliser la concurrence. Il a communiqué sur le fait qu’il ne se réjouissait pas de la chute de FTX… Même si Sam Bankman-Fried a estimé dans une conversation privée qui a fuité que le PDG de Binance avait coordonné une attaque, et gagné la guerre.

Le rôle de Changpeng Zhao dans l’écosystème

C’est toute l’ambiguïté du positionnement de Changpeng Zhao. L’homme a construit un empire hégémonique, et communique sur son envie de sécuriser l’écosystème. Mais il faudrait être aveugle pour ne pas voir que le PDG de Binance a transformé la crise actuelle en opération de communication particulièrement efficace.

En quelques semaines, il a annoncé augmenter le seuil du fonds d’urgence de Binance, proposé de créer un fonds d’urgence interexchanges pour faire face à ce type de crises, publié les adresses de Binance – où sont stockés plusieurs dizaines de milliards de dollars – et rappelé que l’entreprise continue d’embaucher... Parmi d’autres communications visant à mettre en avant la solidité de Binance.

Cette semaine, Changpeng Zhao regrettait cependant que la crise ait ébranlé à ce point l’écosystème, et la confiance des investisseurs :

« Certains (moi y compris) disent que cela va “freiner l’industrie pour plusieurs années”. Mais en y repensant, c’est naturel. […] Cela est arrivé dans la finance traditionnelle régulée en 2008, après plus de 70 ans de développement. »

Changpeng Zhao voit donc la crise actuelle comme une purge, et si celle-ci peut permettre de fragiliser quelques concurrents, pourquoi pas ? Il est bien sûr impossible de juger de la sincérité du PDG de Binance, mais on note que la plateforme, qui écrasait déjà la concurrence, va ressortir de l’affaire encore plus forte.

