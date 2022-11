Avec 10 % de tous les BTC, Coinbase fait taire les provocations de Changpeng Zhao (CZ)

Changpeng Zhao (CZ) a alimenté du FUD autour de Coinbase hier soir, avant de revenir sur sa position après que Brian Armstrong a démonté son argumentaire avec des chiffres à l’appui. Néanmoins, il s’avère que Coinbase possédait 10 % de tous les BTC en circulation au 30 septembre dernier, ce qui interroge sur la centralisation de l’écosystème.

CZ provoque Coinbase sur ces réserves

Les rumeurs vont bon train après l’explosion de l’empire FTX, et rares sont les acteurs à être épargnés. Hier, Changpeng Zhao (CZ), le PDG et fondateur de Binance, a sans doute parlé un peu trop rapidement en remettant en cause de manière assumée la solvabilité de Coinbase dans un tweet supprimé depuis :

Figure 1 – Tweet supprimé de CZ au sujet de Coinbase

Alors que Grayscale a dévoilé que les 635 000 bitcoins de ses divers produits étaient confiés au service de garde de Coinbase, CZ a fait un parallèle en affirmant que quatre mois plus tôt, l’exchange ne possédait que 600 000 BTC. Si un tel constat était avéré, ce serait grave pour Coinbase, car cela signifierait que la plateforme serait totalement insolvable.

Pourtant, les chiffres avancés étaient faux, et Brian Armstrong a affirmé que sa société possédait en réalité 2 millions de BTC au 30 septembre dernier, et que le statut de Coinbase d’entreprise cotée en bourse forçait la transparence :

If you see FUD out there - remember, our financials are public (we're a public company) https://t.co/ayzN0zaqgT — Brian Armstrong (@brian_armstrong) November 22, 2022

Cela fait échos aux idées que nous avions pu développer il y a une quinzaine de jours concernant Coinbase, au sujet d’un éventuel scénario à la FTX. Durant cette période instable, le « fear uncertainty and doubt » (FUD) est particulièrement marqué, et il peut être aisé de se laisser convaincre par des raisonnements hasardeux de tous bords.

Après la clarification de Brian Armstrong, CZ a annoncé avoir supprimé son tweet. Nous pouvons toutefois nous questionner sur l’intérêt de partager des informations erronées précipitamment, pour faire son mea culpa par la suite après vérification des sources :

Brian Armstrong just told me the numbers in the articles are wrong. Deleted the previous tweet. Let’s work together to improve transparency in the industry. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 22, 2022

Une centralisation importante de l’écosystème

Si les propos de Brian Armstrong tendent à rassurer, ils soulèvent néanmoins d’autres interrogations. En effet, 2 millions de BTC équivalent tout bonnement à plus de 10 % de l’offre en circulation. Si ces avoirs ne sont pas réellement sous le contrôle de Coinbase, il convient toutefois de se demander s’il est sain qu’un seul acteur centralise une part aussi conséquente de l’écosystème.

L’exchange n’est d’ailleurs pas un cas isolé. Depuis hier, CoinMarketCap permet d’afficher les réserves des plateformes qui jouent cette carte de la transparence, et le cas de Binance est particulièrement notable lui aussi :

Figure 2 – Réserves de Binance

Si l’on en croit les données recensées, Binance stocke près de 68 milliards de dollars. Lors de la rédaction de cet article, la capitalisation totale des cryptomonnaies se valorise à environ 862 milliards de dollars selon CoinGecko. Cela signifie donc que Binance centralise à elle seule 7,8 % de cette capitalisation.

Si les plateformes centralisées offrent un réel confort pour accéder facilement à l’écosystème, il faut en revanche les considérer comme une passerelle plutôt qu’un lieu de stockage. Dans le cas contraire, des histoires comme Celsius, Voyager Digital ou FTX seront immanquablement amenées à se reproduire dans le futur.

