Le créateur de projets NFTs Animoca Brands lève 75 millions de dollars pour développer le metaverse

La société éditrice de jeux à succès Animoca Brands, qui investit également dans un nombre considérable de projets divers et variés, vient de clôturer une levée de fonds à 75 millions de dollars. L'entreprise souhaite ainsi se concentrer sur le droit à la propriété numérique, point déterminant pour le futur des metaverses selon elle.

Animoca Brands se dote de 75 millions de dollars pour se développer

Le bear market peut parfois révéler de curieux contrastes. Là où certaines entreprises doivent licencier du personnel, se voient contraintes de mettre les retraits à l'arrêt sur leur plateforme ou sont entraînées dans la chute de colossaux fonds d'investissement, certaines continuent à préparer leur futur.

Animoca Brands, la société à succès spécialisée dans les tokens non fongibles (NFTs) et le metaverse, vient de compléter une levée de fonds à plus de 75 millions de dollars. Cette dernière fait directement suite à la précédente effectuée en janvier de cette année, à travers laquelle l'entreprise dépassait les 5 milliards de dollars de valorisation.

Le tour de table, dirigé par le fonds d'investissement Liberty City Ventures, s'est vu réunir pléthore d'investisseurs tels que Kingsway Capital, Alpha Wave Ventures, 10T, SG Spring Limited Partnership Fund ou encore Generation Highway Ltd.

Le fondateur et PDG du fonds d'investissement Kingsway Capital, Manuel Stotz, s'est montré enthousiaste quant à son investissement dans Animoca Brands :

« La trajectoire de croissance à long terme des NFTs et des technologies de propriété similaires est extraordinairement abrupte, en particulier dans les marchés émergents. Nous sommes ravis de développer notre partenariat avec Animoca Brands, qui a gagné ses galons en sortant du précédent crypto winter de 2018-2019 avec une entreprise beaucoup plus grande et plus forte. »

Un développement sur plusieurs fronts

Selon le communiqué d'Animoca Brands, ce nouvel apport de capital permettra à la firme de continuer à financer des acquisitions stratégiques, à investir massivement ainsi qu'à obtenir des licences de propriétés intellectuelles.

L'entreprise continuera également à contribuer à l'évolution du metaverse, notamment en promouvant le droit de propriété numérique pour les utilisateurs, pivot vers le futur de ces mondes virtuels, selon Yat Siu, le directeur exécutif d'Animoca Brands :

« Les droits de propriété numérique représentent un changement de génération déterminant pour la société, qui a un impact sur tout le monde en ligne et qui ouvrira la voie à l'émergence du metaverse ouvert. »

Animoca Brands a déjà investi massivement dans le Web 3.0, notamment à travers Sky Mavis (le développeur d'Axie Infinity), et dans des projets aussi divers et variés que Polygon (MATIC), Ledger, The Sandbox (SAND), Yield Guild, l'exchange Kraken ou encore la plateforme OpenSea.

Lors de sa dernière déclaration financière, publiée au mois d'avril, Animoca Brands déclarait que son portfolio d'investissement valait 1,5 milliard de dollars et que ses réserves d'actifs numériques valaient environ 4,2 milliards de dollars.

Les NFTs et les metaverses subissent toutefois le poids du bear market. Effectivement, le mois de juin a été le pire mois de l'année en termes de volume pour les tokens non fongibles.

Source : Blog Animoca Brands

