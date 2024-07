deBridge Finance : comment être éligible à l'airdrop de ce bridge crypto ?

L'airdrop de deBridge est une occasion pour recevoir des tokens en récompense de son implication dans l'écosystème blockchain. Comment être éligible à l'airdrop de ce bridge pour cryptomonnaies ?

deBridge Finance est un protocole d'interopérabilité inter-blockchain qui permet le transfert décentralisé de cryptomonnaies entre différentes blockchains. La validation des transactions inter-blockchain est effectuée par un réseau de validateurs indépendants qui sont élus et travaillent pour la gouvernance de deBridge.

deBridge a levé 5,5 millions de dollars auprès d'investisseurs de premier plan tels que Animoca Brands et ParaFi Capital. Le protocole a également lancé une campagne d'airdrops qui récompensera les utilisateurs pour leurs transactions sur le bridge.

👉 Pour en savoir plus sur les bridges – Qu'est-ce qu'un bridge (pont) pour cryptomonnaies et comment ça fonctionne ?

Afin de faciliter les transferts entre les blockchains, deBridge utilise sa propre méthode de « ponts à relais ». Ce système implique l'utilisation de 2 smart contracts, 1 sur chaque blockchain impliquée dans la transaction.

Dans un premier temps, les utilisateurs déposent leurs actifs dans le smart contract sur la blockchain de départ, puis le protocole deBridge verrouille ces actifs et envoie un message au contrat intelligent sur la blockchain de destination. Ce message demande au smart contract de libérer des actifs équivalents à ceux qui ont été déposés sur la blockchain de départ.

Ce système de relais permet à deBridge d'offrir des transferts rapides et sécurisés entre les protocoles. deBridge est également évolutif et peut prendre en charge un large éventail de blockchains.

Les avantages de deBridge

Au sein de la finance décentralisée (DeFi), deBridge offre plusieurs avantages par rapport aux autres bridges :

Vitesse : les transferts deBridge sont rapides, très souvent validés en quelques secondes ;

: les transferts deBridge sont rapides, très souvent validés en quelques secondes ; Sécurité : le protocole deBridge est sécurisée par des mécanismes de staking délégué et de slashing ;

: le protocole deBridge est sécurisée par des mécanismes de staking délégué et de slashing ; Évolutivité : deBridge permet aux développeurs de faire fonctionner leurs applications décentralisées (dApps) sur plusieurs blockchains. Leurs smart contracts sont donc plus interactifs et permettent de développer de nouvelles applications inter-blockchain innovantes ;

: deBridge permet aux développeurs de faire fonctionner leurs applications décentralisées (dApps) sur plusieurs blockchains. Leurs smart contracts sont donc plus interactifs et permettent de développer de nouvelles applications inter-blockchain innovantes ; Facilité d'utilisation : ce bridge est facile à utiliser et ne nécessite aucune connaissance technique particulière.

deBridge a lancé un système de points pour récompenser et valoriser l'engagement de ses utilisateurs envers son écosystème. Ce programme permet de mesurer la participation des utilisateurs au bridge et de les récompenser en conséquence par un éventuel airdrop.

L’équipe de deBridge a déjà organisé plusieurs airdrops pour récompenser ses utilisateurs. Pour être éligible à l'airdrop le plus récent, les utilisateurs devaient effectuer au moins 5 transferts vers la blockchain Solana à l'aide du bridge.

Afin de maximiser vos chances de recevoir l'airdrop de deBridge, il est crucial de vous impliquer activement dans l'écosystème dès maintenant.

Pour en savoir plus sur l'airdrop de deBridge et son système de points, rendez-vous ici.

Il existe plusieurs façons de cumuler des points sur la plateforme de deBridge.

Effectuer un transfert d'actifs (bridge) : gagnez des points en payant des frais pour transférer des tokens entre différentes blockchains via le bridge natif de deBridge. Vous recevez 100 points par dollar de frais payé exclusivement pour les transactions entres différentes blockchains ;

: gagnez des points en payant des frais pour transférer des tokens entre différentes blockchains via le bridge natif de deBridge. Vous recevez 100 points par dollar de frais payé exclusivement pour les transactions entres différentes blockchains ; Parrainage : invitez vos amis à rejoindre deBridge en utilisant votre lien unique. Vous gagnerez 25 % des points obtenus par chacun de vos filleuls ;

: invitez vos amis à rejoindre deBridge en utilisant votre lien unique. Vous gagnerez 25 % des points obtenus par chacun de vos filleuls ; Multiplicateurs de points : plus vous êtes actif sur deBridge, plus vous serez récompensé. Le programme utilise des multiplicateurs pour augmenter le nombre de points gagnés en fonction de votre ancienneté sur la plateforme. Les utilisateurs les plus fidèles et ceux qui ont participé aux premières phases du réseau bénéficieront des multiplicateurs les plus élevés.

Solflare étant un partenaire officiel du protocole deBridge, les utilisateurs du wallet gagnent 1,1 x plus de points que les utilisateurs d'autres portefeuilles crypto.

2. Effectuer un bridge de tokens

Pour effectuer un bridge, rendez-vous sur le protocole deBridge à cette adresse. Connectez votre wallet de cryptomonnaies et rendez-vous dans l'onglet « Bridge » de la page.

Interface de deBridge Finance

Une fois présent sur l'interface du bridge, effectuez les tâches suivantes :

Sélectionnez l'option « Market » pour effectuer directement un ordre au marché ou l'option « Limit » (le transfert se réalisera une fois un certain prix atteint) ;

pour effectuer directement un ordre au marché ou l'option « Limit » (le transfert se réalisera une fois un certain prix atteint) ; Renseignez la blockchain depuis laquelle vous souhaitez transférer vos fonds, ainsi que celle où les fonds seront envoyés ;

depuis laquelle vous souhaitez transférer vos fonds, ainsi que celle où les fonds seront envoyés ; Indiquez la cryptomonnaie à transférer, ainsi que celle que vous souhaitez recevoir sur le réseau de destination (pour un bridge d'une blockchain à une autre, vous devez sélectionner la même blockchain) ;

ainsi que celle que vous souhaitez recevoir sur le réseau de destination (pour un bridge d'une blockchain à une autre, vous devez sélectionner la même blockchain) ; Renseignez le montant à transférer ;

Cliquez sur « Confirm Trade » pour finaliser votre transfert. Une confirmation depuis votre wallet sera également nécessaire pour valider le bridge.

Pour information, les points issus du farming sont généralement crédités rapidement, mais il peut parfois s'écouler quelques heures avant qu'ils ne soient mis à jour dans le système.

3. Gagnez des points deBridge en parrainant vos amis

Comme expliqué en début d'article, il est possible de cumuler des points deBridge en invitant vos amis à s'investir dans l'écosystème et à utiliser le bridge du protocole.

Pour obtenir votre lien de parrainage unique, suivez ces instructions.

Connectez-vous à votre compte deBridge ;

Cliquez sur l'onglet « Parrainage » dans l'interface principale ;

dans l'interface principale ; Sélectionnez le réseau souhaité pour votre lien et cliquez sur « Générer » ;

; Confirmez la génération du lien depuis votre wallet (des frais de gas doivent s'appliquer) ;

Copiez votre lien de parrainage.

Vous pouvez désormais partager votre lien de parrainage sur les réseaux sociaux, à vos amis ou à votre communauté.

Chaque fois qu'un utilisateur cliquera sur votre lien et créera un compte deBridge dans la foulée, vous gagnerez 25% des points qu'il accumulera lors de son farming d'airdrop. Comme beaucoup de systèmes de parrainage, plus vous parrainez d'utilisateurs, plus vous gagnez de points.

Parrainage Cryptoast Si vous le souhaitez, vous pouvez soutenir Cryptoast gratuitement en vous inscrivant sur deBridge avec ce lien.

👉 Retrouvez notre top 11 des airdrops crypto à ne pas louper

Cumuler des points sur le protocole deBridge prend du temps. Pour maximiser vos chances de figurer parmi les meilleurs du classement, nous vous recommandons de suivre régulièrement les étapes décrites dans ce guide, et ce, plusieurs fois par semaine.

De plus, il est fort probable que de nouvelles façons d'acquérir des points soient introduites dans les semaines ou les mois à venir. Restez à l'affût des annonces officielles de deBridge pour ne rien manquer !

