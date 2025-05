Le créateur de Bitcoin devient plus riche que Bill Gates

Alors que le Bitcoin (BTC) atteint des niveaux records, son créateur, Satoshi Nakamoto, voit sa richesse dépasser celle de milliardaires comme Bill Gates. Avec plus de 119 milliards de dollars, quelle est la place du développeur parmi les plus grandes fortunes mondiales ?

Grâce à Bitcoin (BTC), la richesse de Satoshi Nakamoto dépasse celle de Bill Gates

Avec la hausse récente du prix du Bitcoin (BTC), Satoshi Nakamoto, le mystérieux créateur de la célèbre cryptomonnaie, a vu sa fortune augmenter. Selon les données d’Arkham, le développeur détient maintenant plus de 119,3 milliards de dollars :

Fortune en bitcoins de Satoshi Nakamoto

Si l’on regarde du côté du classement en temps réel des milliardaires de Forbes, le créateur de Bitcoin est maintenant plus riche que Bill Gates, et devrait figurer à la 11e place, juste devant Jensen Huang, le PDG et cofondateur de Nvidia :

Classement Forbes des milliardaires

Pour atteindre le top 10, il faudrait que le BTC dépasse le prix de 111 314 dollars l’unité, ce qui permettrait alors à l'intéressé de passer devant Amancio Ortega, le cofondateur d’Inditex, un groupe à la tête de marques de prêt-à-porter telles que Zara, Massimo Dutti ou bien Pull & Bear.

Derrière Satoshi Nakamoto, nous retrouvons par exemple des noms comme :

15e place : Michael Dell, le fondateur du célèbre fabricant d’ordinateurs, avec 113 milliards de dollars ;

17e place : Alice Walton, l’héritière de Walmart, avec 106,6 milliards de dollars ;

18e place : Michael Bloomberg, le fondateur du média éponyme, avec 104,7 milliards de dollars ;

20e place : Françoise Bettencourt Meyers, l’héritière de L’Oréal, avec 88,1 milliards de dollars.

Bien entendu, rappelons que ces montants sont des estimations faites à partir de leurs différents avoirs, à l'image des parts de sociétés qu’ils possèdent, et qu’il ne s’agit en aucun cas de sommes disponibles sur des comptes bancaires.

Satoshi Nakamoto : un mystère qui ne sera jamais élucidé ?

Pour en revenir à Satoshi Nakamoto, soulignons que l’intéressé ne profitera probablement jamais d’une telle fortune. Si vous n’êtes pas familier des cryptomonnaies, l’anonyme créateur de Bitcoin n’a effectivement donné aucun signe de vie depuis plus de 14 ans, et sa véritable identité restera certainement inconnue pour toujours.

Avec 1,096 million de bitcoins répartis sur les différentes adresses de Satoshi Nakamoto, c’est donc 5,2 % de l’offre maximale de BTC qui devrait être immobilisée à jamais, créant de ce fait encore plus de rareté sur un actif qui ne cesse de faire ses preuves en tant que réserve de valeur.

Dans un monde où les monnaies des États sont pensées pour entretenir l’inflation, il peut donc être intéressant de se former, pour éventuellement commencer à investir en fonction de ses moyens et de sa tolérance au risque.

En parallèle de l’écriture de ces lignes, le BTC s’échange à 108 800 dollars l’unité, en légère baisse de 0,4 % sur 24 heures.

Sources : Arkham, Forbes

