Comment sécuriser et transmettre vos Bitcoins grâce à des clés de secours avec Liana ? Tutoriel complet

Vous conservez vos Bitcoins en self-custody et cherchez une solution plus robuste qu’une clé unique pour assurer leur sécurité ? Multisignature, mécanisme de récupération, préparation de la transmission : le portefeuille Liana combine ces outils avancés pour sécuriser vos BTC sans intermédiaire. Voici un tutoriel complet pour configurer le wallet Liana étape par étape.

Liana Wallet : un portefeuille Bitcoin pensé pour les particuliers, les familles et les entreprises

Le portefeuille Liana est une solution entièrement self-custodiale conçue pour renforcer la sécurité de vos Bitcoins en intégrant un mécanisme de récupération et de transmission.

Contrairement à un portefeuille classique reposant sur une seule clé privée, Liana permet de définir plusieurs conditions de dépense. Il combine plusieurs clés, comme dans un portefeuille multisignature, ainsi que des délais d’activation (timelocks), afin de réduire les risques de perte définitive et d’anticiper la succession des fonds.

Disponible sur ordinateur, Liana permet une gestion simple des BTC : une ou plusieurs clés principales permettent d’effectuer les transactions courantes et une ou plusieurs clés secondaires peuvent récupérer les fonds après un certain délai d’inactivité, permettant la récupération des fonds.

Ce mécanisme, basé sur Miniscript et sur les scripts avancés de Bitcoin, permet d'automatiser la récupération de BTC directement on-chain, sans avoir à faire confiance à un tiers ou à un smart contract complexe.

Liana propose également un service dédié aux entreprises, appelé « Liana Business », qui accompagne les structures détenant des montants importants dans la création de leurs portefeuilles multisig et dans la mise en place de solutions de récupération adaptées.

Plusieurs configurations sont possibles avec Liana :

Configuration individuelle : 1 clé principale pour les dépenses courantes et 1 clé de secours qui s'activera après plusieurs mois d'inactivité, à confier à un membre de la famille par exemple. Ce dispositif protège contre la perte, le vol ou l’oubli sans compliquer l’usage quotidien ;

: 1 clé principale pour les dépenses courantes et 1 clé de secours qui s'activera après plusieurs mois d'inactivité, à confier à un membre de la famille par exemple. Ce dispositif protège contre la perte, le vol ou l’oubli sans compliquer l’usage quotidien ; Configuration multisignature : 2 clés principales sont nécessaires pour signer les transactions de dépenses courantes et 1 clé de secours qui s'activera après plusieurs mois d'inactivité. Ce dispositif permet une gestion plus précautionneuse pour des fonds partagés avec d'autres personnes ;

: 2 clés principales sont nécessaires pour signer les transactions de dépenses courantes et 1 clé de secours qui s'activera après plusieurs mois d'inactivité. Ce dispositif permet une gestion plus précautionneuse pour des fonds partagés avec d'autres personnes ; Configuration personnalisée : une combinaison presque infinie de clés peut être ajoutée pour la gestion opérationnelle (multisig 2-de-3, 2-de-4, 4-de-4, etc.), associées à plusieurs clés de récupération activables à des délais différents.

Schéma de dépense d'un portefeuille Liana

Liana s’adresse ainsi aux particuliers souhaitant sécuriser leur patrimoine en Bitcoin, aux familles préparant une succession, ainsi qu’aux entreprises recherchant une wallet Bitcoin efficace pour une gestion de trésorerie par exemple.

Les délais de récupération sont limités par le langage Script à un maximum de 1 an et 3 mois, soit environ 65 500 blocs Bitcoin. Il est important d’en tenir compte lors de la mise en place du portefeuille, notamment si vous envisagez d’y déposer des fonds sans y toucher pendant plusieurs années.

Ce mécanisme de timelock offre donc une sécurité supplémentaire pendant une durée maximale de 15 mois. Passé ce délai, si vous ne pouvez pas ou ne souhaitez pas actualiser la période de récupération, votre portefeuille redeviendra un multisig classique.

Ce portefeuille vous intéresse ? Découvrez comment configurer un wallet Liana étape par étape 👇

Tutoriel : Créer un portefeuille Liana avec 2 clés principales et 1 clé de récupération

Dans ce tutoriel, nous allons configurer un portefeuille Liana avec une configuration multisignature : 2 clés principales en multisignature 2-de-2, complétées par 1 clé de récupération qui s'activera après 1 an.

Pour le créer, vous devrez vous munir de 3 hardware wallets compatibles avec le langage Miniscript de Bitcoin. Cela inclut notamment tous les modèles Ledger, le BitBox02, les Coldcard MK4 et Q, ainsi que le Specter DIY. À l’heure où nous écrivons ces lignes, les portefeuilles Trezor, Tangem, OneKey et CoolWallet ne sont pas compatibles.

Avant de commencer, il est indispensable de vous assurer que vous sauvegardez en lieu sûr les seed phrases de vos 3 portefeuilles, que votre ordinateur ne contient aucun virus, qu'il est à jour, que personne ne puisse voir ce que vous faites et qu’aucune caméra ne se trouve à proximité. N’hésitez pas à mettre vos téléphones en mode avion et à les éloigner pour plus de précaution.

Il est également recommandé de se connecter à un réseau Wi-Fi privé plutôt qu’à un réseau public. Pour renforcer votre confidentialité, vous pouvez utiliser un VPN et/ou un navigateur Tor avant de commencer. Cela permet de limiter les risques qu’un tiers surveille votre activité ou associe le téléchargement et l’installation du portefeuille à votre adresse IP personnelle.

Étape 1 - Télécharger et installer Liana

Commencez par télécharger l'application Liana Wallet depuis son site officiel (https://lianawallet.com/).

⚠️ Attention : n’utilisez jamais un lien trouvé au hasard sur Internet ; cela pourrait être un lien frauduleux. Liana n'est disponible que sur ordinateur (Windows, macOS, Linux). Il n'existe pas de version mobile.

Étape 2 - Créer un nouveau portefeuille

Une fois l’application téléchargée et ouverte, cliquez sur « Select » en dessous de « Create a new Liana wallet ».

Ensuite, vous allez pouvoir choisir la configuration que vous souhaitez.

Ici nous choisissons « Expanding multisig » pour créer notre portefeuille multisignature 2-de-2 avec 1 clé de récupération. Concrètement, cela signifie qu’après un délai prédéfini, les transactions pourront être co-signées par une 3e clé, et ne dépendront plus uniquement des 2 clés principales initiales.

Étape 3 - Configuration des portefeuilles

Vous pouvez maintenant connecter vos hardware wallets afin de les ajouter à votre portefeuille Liana.

Commencez par connecter vos 2 hardware wallets principaux : ceux auxquels vous aurez un accès facile pour effectuer vos dépenses courantes. Dans notre exemple, nous avons connecté un BitBox02 ainsi qu’un Ledger.

Vous devrez ensuite indiquer la durée d’inactivité après laquelle la clé de récupération pourra être utilisée. Le multisig passera alors d’une configuration 2-de-2 à une configuration 2-de-3.

Enfin, connectez le 3e portefeuille qui servira de clé de récupération sur la ligne où apparaît la clé orange.

Étape 4 - Récupération du descriptor

Une fois le portefeuille créé, l'application Liana va générer le « descriptor » complet du portefeuille. Il s'agit de l'étape la plus importante de la configuration de votre portefeuille.

Qu'est-ce que le descriptor ? Un descriptor est une description technique complète d’un portefeuille Bitcoin. Il définit précisément la structure du script utilisé (type d’adresse, multisignature, timelock, etc.) ainsi que les clés publiques et leurs chemins de dérivation. En pratique, le descriptor permet de reconstruire fidèlement un portefeuille, notamment en cas de restauration après une perte, en évitant toute ambiguïté sur la configuration et les règles de dépense des fonds.

Pour sécuriser correctement le descriptor de votre portefeuille Liana, évitez de le copier-coller sur votre ordinateur. Si un hacker venait à y accéder, il ne pourrait pas voler vos fonds, mais il pourrait consulter l’intégralité de l’activité du portefeuille.

Il est donc recommandé de télécharger le descriptor dans un fichier chiffré (en cliquant sur le bouton vert), puis de le conserver en lieu sûr, par exemple sur une clé USB dédiée.

Sur l'écran suivant, il faudra également suivre les instructions pour enregistrer les descriptors dans chaque portefeuille.

Étape 5 - Connexion à un nœud Bitcoin

Avant de pouvoir utiliser votre portefeuille Liana, vous devez désormais vous connecter à un nœud Bitcoin.

Deux choix s’offrent à vous :

Se connecter au nœud de Liana : il s’agit de la solution la plus simple à mettre en place, mais elle offre moins de confidentialité. En optant pour cette option, vous devrez également renseigner une adresse mail. Dans ce cas, il est conseillé de créer un alias d'adresse mail dédiée sur un service comme Proton Mail.

: il s’agit de la solution la plus simple à mettre en place, mais elle offre moins de confidentialité. En optant pour cette option, vous devrez également renseigner une adresse mail. Dans ce cas, il est conseillé de créer un alias d'adresse mail dédiée sur un service comme Proton Mail. Se connecter à votre propre nœud : soit en le reliant à votre nœud déjà existant, soit en installant un nœud léger sur votre appareil. Cette dernière solution nécessite plusieurs jours de synchronisation avec la blockchain Bitcoin ainsi qu’environ 30 Go d’espace de stockage.

Étape 6 - Faire une transaction

Une fois connecté à un nœud, le portefeuille se lancera et vous pourrez l’utiliser comme un portefeuille multisig classique, nécessitant 2 signatures pour chaque transaction.

Pour les utilisateurs plus avancés, il est également possible de créer une transaction puis d’en exporter la PSBT (Partially Signed Bitcoin Transaction) afin de l’envoyer à la personne détenant le second hardware wallet si elle est à distance. Celle-ci pourra alors la signer et vous la renvoyer signée pour vous permettre de finaliser et diffuser la transaction.

Étape 7 - Relancer le délai de récupération

Pour relancer le délai de récupération, c’est-à-dire actualiser la période avant laquelle la 3e clé devient active, il est nécessaire d’effectuer une nouvelle transaction on-chain.

Pour ce faire, il vous faudra rester attentif aux messages affichés sur la page d’accueil du portefeuille, ainsi qu’à la date d’expiration des différentes pièces Bitcoin du portefeuille, également appelées « UTXO ».

Pour gérer simplement l’ensemble de vos UTXO, rendez-vous sur la page « Coins », où chacun d’eux est listé.

En cliquant sur l’un d’eux, vous serez redirigé vers une interface de transaction. Il s’agit d’une transaction Bitcoin que vous devrez signer avec vos 2 portefeuilles principaux.

Les fonds seront alors envoyés vers une nouvelle adresse appartenant à votre portefeuille, avec un délai de récupération mis à jour.

Conclusion et rappels importants

Vous disposez désormais de toutes les bases nécessaires pour configurer un portefeuille Liana combinant multisignature et délais de récupération.

Ce type de portefeuille offre une sécurité avancée tout en intégrant, sans intermédiaire, une solution de secours et un cadre de transmission. Mais cette souveraineté implique davantage de responsabilité quant à la manière dont vous sécurisez vos fonds.

Contrairement aux solutions custodiales, aucun intermédiaire ne pourra corriger une erreur, réinitialiser un accès ou restaurer vos fonds à votre place.

Avant d’y placer des montants significatifs, prenez le temps de maîtriser chaque étape, effectuez des tests avec de petites sommes, vérifiez vos sauvegardes, simulez une restauration complète et assurez-vous que vous avez également sécurisé les phrases de récupération de chacun des portefeuilles utilisés.

Malgré cette barrière à l'utilisation, cela a un avantage de taille : vous réduisez drastiquement votre dépendance à des tiers et utilisez Bitcoin conformément à sa philosophie, comme un système monétaire souverain, fondé sur la vérification plutôt que sur la confiance, où chacun assume pleinement la garde de ses fonds.

