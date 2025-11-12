Comment se porte le Lightning Network ? Analyse avec Prof. Chaîne

Les données disponibles concernant le Lightning Network indiquent que la croissance du réseau stagne mais que des flux de capitaux continuent de s'y diriger. Bien qu'il ne soit pas parfaitement décentralisé, le réseau Lightning reste distribué entre différents pôles majeurs.

La barre des 100 000 dollars tient bon

Après une nouvelle impulsion baissière, le cours du BTC est venu revisiter la zone symbolique des 100 000 $. Ce niveau de prix a encore agit en tant que support, offrant aux investisseurs une opportunité d'achat intéressante à court terme.

Dans la continuité de notre précédente analyse, nous effectuerons aujourd'hui un suivi de l'évolution du Réseau Lightning, ou Lightning Network afin d'estimer sa croissance et son taux d'adoption.

Nous étudierons ainsi une facette souvent sous-estimée de l'usage du réseau Bitcoin, qui représente pourtant une part non négligeable de son activité monétaire.

Notons toutefois qu'il reste difficile de suivre précisément les interactions sur le Réseau Lightning, ce qui jette une part d'ombre sur le suivi son activité, ce qui peut impactant potentiellement nos prochaines analyses. On fait le point ici !

C'est quoi l'analyse on-chain ?

Figure 1 : Prix spot du BTC

Évolution du Lightning Network

Note importante : les canaux LN pouvant transférer d'importants volumes de BTC sans être fermés, il est difficile d'estimer avec précision les volumes de transactions qui circulent sur le Lightning Network. Les données présentées ci-bas sont issues de fournisseurs de données indépendants et reflètent une réalité partielle de l'état actuel du réseau.

Le Lightning Network est un réseau décentralisé construit en surcouche du protocole Bitcoin (BTC), permettant des paiements pair-à-pair, instantanés et à très faible coût.

Sur le Lightning Network, chaque transaction correspond à un transfert de fonds entre 2 nœuds via des canaux de paiement. Un canal permet des échanges quasiment instantanés hors-chaîne et sans frais, tant qu'il reste ouvert, ce qui peut impacter les données relatives à l'activité du réseau.

Ce système de canaux de paiement bidirectionnels permet d'effectuer une infinité de paiements entre 2 parties sans que chaque transaction ne soit inscrite sur la blockchain, ce qui évite les frais de transaction à chaque envoi.

Bien que les données relatives au Lighting Network soient parfois imprécises et varient en fonction des fournisseurs de données, il est essentiel des les étudier pour obtenir un aperçu global de l'usage monétaire ayant lieu sur le réseau Bitcoin.

Entre les années 2021 et 2022, le nombre de nœuds Lightning a fortement augmenté, signalant un développement et une adoption significative du réseau. Cependant, la quantité totale de nœuds Lightning stagne aux alentours de 16 000 depuis mars 2022.

La capacité (volume maximal de BTC transférable via un nœud / canal Lightning) moyenne des nœuds Lightning présents sur le réseau a également connu une forte hausse en 2021 et 2023, avant de se mettre à stagner jusqu'à maintenant.

Figure 2 : Nombre de nœuds Lightning et capacité moyenne

La nature des nœuds Lightning constitue un autre aspect important du réseau, car il définit l'accès réseau auquel les nœuds sont connectés.

Si le réseau Lightning est aujourd'hui composé en grande majorité de nœuds connectés au réseau Tor, nous pouvons observer une chute importante de ce nombre depuis 2023, sans compensation visible dans les autres types de connectivité.

Cependant, les nœuds connectés au réseau IP ont enregistré une forte hausse depuis Juillet 2025, suggérant l'arrivée d'un ou plusieurs utilisateurs de taille utilisant ce type de connectivité.

Figure 3 : Nombre de nœuds Lightning par type de connection

Le nombre de canaux Lightning ouverts est un autre signe de l'usage du réseau, et suit une tendance en deux phases au cours des dernières années.

Entre 2021 et 2022, la quantité de canaux Lightning ouverts a explosé, suggérant une adoption massive du réseau. Pourtant, peu avant la chute de la plateforme FTX, marquant la fin du bear market de 2022, ce nombre a enregistré une forte baisse.

Cet événement a marqué le début d'une chute progressive du nombre de canaux Lightning ouverts qui semble se stabiliser depuis peu. Dans l'ensemble, il existe aujourd'hui 38% de canaux en plus qu'en 2021.

Figure 4 : Nombre de canaux Lightning

Outre la quantité de canaux ouverts, il est essentiel de mesurer la capacité moyenne de canaux du réseau pour estimer si le Lightning Network peut supporter davantage de transactions et d'usagers.

Entre 2021 et 2025, la capacité moyenne des canaux Lightning a augmenté de 228% en unités BTC, et de plus de 1 100% en unités USD, ce qui marque une augmentation significative de la liquidité disponible sur le réseau.

Nous pouvons notamment observer une hausse majeure de cette métrique au cours des derniers jours, suggérant un déploiement massif de nouveau capital sur le réseau.

Figure 5 : Nombre de nœuds Lightning et capacité moyenne en USD et en BTC

Un réseau multipolaire

Malgré son ethos décentralisé, une critique souvent apportée au Lightning Network est le risque de centralisation de la liquidité dans quelques gros nœuds (notamment opérés par des exchanges ou services populaires).

Le coefficient de Gini, ou indice de Gini, est une mesure statistique permettant de rendre compte de la répartition d'une variable (revenus, richesse, etc.) au sein d'une population.

Appliquée à la capacité disponible sur le Lightning Network, cet indice se rapproche visiblement de 1, valeur signalant de grandes inégalités dans la distribution des liquidités à travers le réseau.

Figure 6 : Coefficient de Gini du réseau Lightning

Le graphique suivant permet de mettre en perspective ce constat, en représentant la répartition mondiale des nœuds Lightning. Il devient alors clair que les services et liquidités disponibles sur le Lightning Network sont majoritairement concentrés sur la côte est des États-Unis et en Europe.

Si cela n'est pas un gage de décentralisation pure, il reste que le réseau Lightning est visiblement distribué entre différents pôles majeurs qui se font concurrence pour attirer le plus de liquidités et d'activité possible.

Figure 7 : Répartition mondiale des nœuds Lightning

Synthèse de cette analyse sur le Lightning Network

In fine, les données disponibles concernant le Lightning Network indiquent la croissance du réseau stagne mais que des flux de capitaux continuent d'affluer.

Entre les années 2021 et 2022, le nombre de nœuds Lightning a fortement augmenté, avant de stagner aux alentours de 16 000 depuis mars 2022. De plus le nombre de canaux Lightning a également explosé sur la même période avant d'entamer une chute progressive, qui semble se stabiliser depuis peu. Dans l'ensemble, il existe aujourd'hui 38% de canaux supplémentaires par rapport à 2021.

Entre 2021 et 2025, la capacité moyenne des canaux Lightning a augmenté de 228% en unités de bitcoins, et de plus de 1 100% en valeur dollars, ce qui marque une augmentation significative de capitaux disponibles sur le réseau.

Enfin, bien qu'il ne soit pas parfaitement décentralisé, le réseau Lightning reste distribué entre différents pôles majeurs qui se font concurrence pour attirer le plus de liquidités et d'activité possible.

Quand acheter du BTC ?

Retrouvez des analyses exclusives du Prof. Chaîne sur Cryptoast Academy

Sources – Figures 1 à 7 : Glassnode

