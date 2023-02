Comment les retraits de staking sur Ethereum (ETH) fonctionneront-ils ?

Les futures mises à jour Shanghai et Capella de la blockchain Ethereum permettront aux validateurs de retirer les ETH verrouillés dans la Beacon Chain ou les récompenses obtenues par le staking. Comment ces retraits vont-ils fonctionner ? Combien de temps faudra-t-il attendre ? Toutes nos réponses dans cet article.

L'arrivée de Shanghai et Capella

La transition de la blockchain Ethereum (ETH) vers Ethereum 2.0 a démarré en décembre 2020 lors du lancement de la Beacoin Chain et de la fonctionnalité de staking d'Ether (ETH). Depuis, en septembre 2022, le réseau a franchi une étape majeure avec The Merge.

Cette mise à jour a permis d'abandonner la Proof of Work (PoW) et de débuter la validation des blocs grâce au consensus de Proof of Stake (PoS) de la Beacon Chain. Toutefois, les récompenses en ETH octroyées aux validateurs depuis décembre 2020 sont verrouillées dans une couche appelée « Consensus Layer (CL) » et sont donc inaccessibles.

Depuis The Merge, les stakers reçoivent également des récompenses liées aux frais de transaction lorsque leurs validateurs proposent des blocs. Celles-ci sont envoyées à une adresse sur une couche dite « Execution Layer (EL) »et sont également bloquées.

Toutefois, ces situations vont très prochainement évoluer avec les mises à jour Shanghai et Capella. La première autorisera les retraits des ETH stakés sur la Beacon Chain et la seconde permettra d'accéder aux récompenses bloquées sur l'Execution Layer. Ces mises à jour majeures devraient avoir lieu en mars 2023.

À l'heure de l'écriture de ces lignes, environ 513 530 noeuds contribuent à la sécurisation de la blockchain Ethereum, pour un montant verrouillé de 16 432 807 ETH.

Informations concernant l'état de la Beacon Chain

Le fonctionnement des retraits d'Ethereum

Deux types de retraits

Suite à la mise à jour Shanghai, une première fonctionnalité de retrait sera disponible pour les validateurs : « Unstaking ». Concrètement, le solde actuel du validateur (32 ETH + les récompenses) est burn sur la Consensus Layer et immédiatement mint sur l'adresse dite « Credential », directement sur l'Executive Layer.

La deuxième fonctionnalité de retrait sera rendue possible après la mise à jour Capella : « Skimming ». La subtilité est que seul le surplus d'Ether sur le solde du validateur (la quantité au-dessus de 32 ETH) est burn sur la Consensus Layer et créé sur l'Executive Layer.

Autrement dit, il est important de détenir cette adresse Credential pour récupérer les ETH verrouillés dans la Beacon Chain ainsi que les récompenses générées grâce au staking. Cette adresse est définie et associée à la clé de validation générée lors du dépôt des 32 ETH pour la création du noeud validateur.

Comment unstake ses ETH ?

Pour opérer ce retrait, il faudra que votre adresse Credential soit sous le format « 0x01 ». Si ce n'est pas le cas (donc sous un format « 0x00 »), voici la ligne de code à renseigner et à communiquer à la Consensus Layer :

class BLSToExecutionChange(Container):

validator_index: ValidatorIndex

from_bls_pubkey: BLSPubkey

to_execution_address: ExecutionAddress

Enfin, si un staker veut débloquer sa position (c'est-à-dire les 32 ETH ainsi que les récompenses éventuelles), il sera alors possible de signer un message de sortie volontaire en utilisant la clé de validation obtenue lors de la création du noeud validateur et de le diffuser à la Consensus Layer pour qu'il soit traité :

class BLSToExecutionChange(Container):

validator_index: ValidatorIndex

from_bls_pubkey: BLSPubkey

to_execution_address: ExecutionAddress

Dès que le message de sortie du validateur est reçu, il rejoint la file d'attente de sortie. Notez toutefois qu'un validateur dans la file d'attente de sortie continue de proposer et de valider des blocs. En conséquence, il continue donc de gagner des récompenses.

👉 Lisez notre guide pour apprendre comment faire du staking d'Ether (ETH)

Combien de temps d'attente ?

La durée de la file d'attente de sortie pour les validateurs d'Ethereum est difficile à estimer. En effet, elle est dynamique et repose sur plusieurs variables; notamment :

le nombre total de validateurs ;

la limite minimale de résiliation (ou « churn » en anglais), fixée à 4 ;

et un quotient de limite de résiliation, fixé à 2^16 (soit 65 536).

Ces variables sont ensuite utilisées pour calculer la limite de résiliation, c'est-à-dire le nombre de validateurs qui peuvent quitter leurs positions à chaque Epoch. Notez qu'une Epoch de la blockchain Ethereum est une période qui dure environ 6,4 minutes et correspond à 32 blocs.

Ainsi, le nombre de validateurs pouvant sortir de la file d'attente toutes les 6,4 minutes est calculé comme ceci : le nombre total de validateurs divisé par le quotient de la limite de résiliation, arrondi au nombre entier le plus proche. Notez que le minimum pour cette limite de résiliation est de 4 :

Évolution de la limite de résiliation, soit le nombre de validateurs pouvant unstake à chaque Epoch

Pour information, une fois que le validateur est sortie de la file d'attente, il devra encore patienter durant une période de retrait. Elle est de 256 Epochs (soit environ 27 heures) ou de 8 192 Epochs (soit environ 36 jours) si le noeud a été slash.

À partir de ces éléments et de ces variables, il est donc possible d'estimer une durée de retrait des ETH du staking.

Durée de la file d'attente estimée pour retirer ses ETH du validateur

Comme le présente la figure ci-dessus, il faudrait attendre environ 80 jours si 25% des validateurs souhaitaient se retirer en simultané et environ 35 jours s'ils ne sont que 10% à vouloir clôturer leur noeud de validateur. Concrètement, tout dépendra du nombre de personnes souhaitant conserver ou retirer leurs Ethers du staking.

Bien entendu, il existe une éventualité où les validateurs décident de ne retirer que leurs bénéfices et de conserver leur noeud. Dans ce cas précis, ce sont des retraits partiels et ils seront limités à 256 par Epoch. Cela signifie que 57 600 retraits partiels peuvent être traités au total chaque jour.

Notez donc que si les 500 000 validateurs actuels voulaient tous se retirer partiellement, cela prendrait environ 8,7 jours.

👉 Consultez notre article sur les projets cryptos à surveiller avec la sortie de Shanghai

Source : Kiln, Blockworks Research

