Coinhouse conclut une levée de fonds de 40 millions d’euros

Coinhouse réalise une nouvelle levée de fonds

Pour conforter sa position de leader européen des banques crypto et développer de nouveaux services, Coinhouse a réalisé une levée de fonds de 40 millions d’euros.

Ce dernier tour de table a réuni des acteurs tels que ConSensys et la banque ODDO BHF, par exemple, ainsi que plusieurs familles fortunées et chefs d’entreprises français.

Nicolas Louvet, cofondateur et PDG de Coinhouse, se montre optimiste pour l’avenir de sa société, qui compte déjà plus de 100 collaborateurs depuis sa création en 2015 :

« Je suis fier de notre équipe et du chemin parcouru en 5 ans. […] L’avenir des services financiers, des paiements et du Web3 passera par le développement des cryptos et donc inéluctablement par celui des acteurs tels que Coinhouse qui les rendent accessibles et utilisables par tous. »

Le capital réuni par Coinhouse dans cette levée de fonds servira plusieurs objectifs. Cela comprend un développement à l’étranger, une consolidation des bases existantes et, plus généralement, une facilitation de l’accès à toutes les facettes de l’univers blockchain pour les particuliers et les entreprises. Cela impliquera notamment de populariser les paiements crypto en rendant ceux-ci plus intuitifs.

Le premier enregistrement PSAN

Le 17 mars 2020, Coinhouse devenait la première société à obtenir l’enregistrement de prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). L’entreprise recense plus de 540 000 comptes clients, dont 30 % sont des entreprises et plus de 100 000 utilisateurs actifs chaque mois.

Pour les particuliers, la plateforme propose 3 niveaux de comptes s’adressant des investisseurs les plus débutants aux plus avertis. Des fonctions telles que l’achat récurrent, les portefeuilles préconçus et les rendements sur stablecoins sont disponibles.

La force de la société réside dans sa capacité à accompagner et à former de nouveaux arrivants dans notre écosystème.

En janvier dernier, Coinhouse avait déjà annoncé une levée de fonds de 15 millions d’euros. Ce dernier financement en date s’inscrit donc dans une politique de croissance, qui lui permettra de continuer sa mission et de se développer toujours plus, malgré la situation de marché.

Source : Communiqué de presse

