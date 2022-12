Coinbase ne se soumettra pas aux exigences d'Apple en matière de NFTs

Nous vous l'expliquions il y a quelques mois : Apple autorise désormais les ventes de NFTs sur les applications répertoriées sur ses services... Mais à une condition. Le géant de la Tech se réserve en effet 30% de commission sur les ventes : une absurdité pour la majorité de la communauté Web3. D'autant plus que comme le précise Coinbase, le système de paiement in-app d'Apple ne prend pas en compte les cryptomonnaies :

For anyone who understands how NFTs and blockchains work, this is clearly not possible. Apple’s proprietary In-App Purchase system does not support crypto so we couldn’t comply even if we tried.

— Coinbase Wallet (@CoinbaseWallet) December 1, 2022