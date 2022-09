30% de commission sur les tokens non fongibles – Apple n’a-t-elle rien compris aux NFTs ?

Ce chiffre de 30% n’est pas entièrement surprenant. Il s’agit de la commission classique qu’Apple facture pour les achats « in-app », c’est-à-dire dans les applications. Les NFTs listés sur des applications disponibles sur l’Apple Store devront se soumettre à ces commissions pour pouvoir être vendus. C’est tout du moins ce que le géant de la Tech a communiqué aux startups concernées.

Selon The Information, les entreprises proposant des NFTs ont été de facto forcées de limiter les fonctionnalités proposées sur leurs applications iOS, car les frais sont trop élevés pour être viables. On notera par ailleurs qu’Apple ne facilite aucun paiement, son rôle se limite à autoriser l’application sur son App Store.

L’hégémonique Apple n’a pas particulièrement changé ses méthodes. Mais cette fois, elles s’appliquent à un domaine qui n’est pas vraiment habitué à payer des frais si exorbitants pour avoir accès à une place de marché. Cela n’a pas échappé à Tim Sweeney, le PDG d’Epic Games, qui a fait savoir son mécontentement sur Twitter :

Now Apple is killing all NFT app businesses it can’t tax, crushing another nascent technology that could rival its grotesquely overpriced in-app payment service. Apple must be stopped. https://t.co/4KChp6jtFZ

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) September 23, 2022