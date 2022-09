Recrutement : The Walt Disney Company recherche un avocat spécialisé dans les NFT

Le géant mondial du divertissement Disney vient de réaffirmer son attrait envers la blockchain, au travers d’une offre d’emploi pour un avocat compétent en matière de NFT, de cryptomonnaies et autres technologies Web3.

Disney cherche un avocat spécialiste en matière de Web3 et NFT

Il n’est pas un secret que The Walt Disney Company s’intéresse de près aux technologies de la blockchain et plus particulièrement aux tokens non fongibles (NFT). Une annonce de recrutement publiée samedi sur le profil LinkedIn de la société vient réaffirmer cette dynamique.

En effet, l’entreprise recherche un avocat hautement qualifié et familier du droit américain et international en matière de NFT, de cryptomonnaies et de Web 3.0.

Les ambitions du géant du divertissement semblent grandes, car l’annonce précise que la future recrue sera notamment amenée à collaborer avec les départements Disney Media and Entertainment Distribution et Disney Parks, Experiences and Products.

Les missions seront variées, allant du conseil juridique sur l’ensemble des questions de conformité Web 3 à la participation à l’établissement d’accords commerciaux.

Parmi les conditions requises, les postulants devront par exemple justifier d’un minimum de 5 à 8 ans d’expérience dans la gestion des affaires commerciales complexes d’entreprises. Par ailleurs, ils devront avoir travaillé dans un grand cabinet d’avocats d’envergure mondiale. Le siège social de Disney se situant à Burbank, il faudra également être admis au barreau de l’État de Californie.

Les ambitions de Disney pour l’écosystème blockchain

Les technologies NFT sont parfaitement adaptées à l’industrie du divertissement, et cela, Disney l’a bien compris. En effet, il sera facile de se projeter pour imaginer qu’après une journée dans l’un des parcs, les visiteurs reçoivent un token non fongible sur un wallet intégré directement à une application Disney. Cela pourrait alors donner droit à des avantages sur d’autres produits de la marque, ou des accès à des contenus exclusifs.

Il serait même possible de pousser cet imaginaire, avec une expérience utilisateur, où les produits dérivés seraient livrés avec un double numérique utilisable dans un futur metaverse Disney.

Pour revenir à des questions plus terre à terre, l’entreprise dispose également de son programme « Disney Accelerator ». Cette initiative a pour but d’accompagner chaque année quelques projets dans leur développement. En l’occurrence, cet accélérateur avait fait parler de lui en juillet dernier pour avoir sélectionné Polygon (MATIC), ainsi que plusieurs autres projets Web3.

Sur la question des NFTs, Disney avait déjà manifesté son intérêt en février dernier en cherchant à recruter quatre personnes pour la création d’une équipe dédiée. Ainsi, cette dernière offre d’emploi ne fait que confirmer l’attrait de l’entreprise pour ces nouvelles technologies.

