Coinbase officialise de nombreuses nouveautés sur sa plateforme crypto

Mercredi lors de son évènement System Update, Coinbase a dévoilé plusieurs nouveautés, dont le trading d’actions tokenisées et les marchés prédictifs. Que retenir de ces annonces ?

Coinbase accueille les marchés prédictifs et les actions tokenisées sur sa plateforme

À l'occasion d'un évènement baptisé System Update Project Showcase mercredi, Coinbase a présenté de nombreuses nouveautés pour son écosystème et sa plateforme de cryptomonnaies.

Le mois dernier, plusieurs de ces annonces avaient déjà été anticipées par la hackeuse white hat Jane Manchun Wong et Coinbase a ainsi pu officialiser les rumeurs.

Dès lors, la plateforme se dote bel et bien d'une nouvelle offre de trading d'actions tokenisées, mais uniquement aux États-Unis pour le moment. Propulsée par Coinbase Capital Markets, cette offre concerne des ETF et des actions américaines 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Au début de l'année 2026, ce trading d'actions tokenisées devrait s'étendre en dehors des États-Unis et s'ouvrir 7 jours sur 7. En outre, une nouvelle plateforme baptisée Coinbase Tokenize devrait également voir le jour, afin de proposer de la tokenisation d'actifs du monde réel aux institutionnels.

Alors que Jane Manchun Wong avait également identifié une éventuelle intégration des marchés prédictifs de Kalshi, cela a également été confirmé par Coinbase, mais là encore, seulement aux États-Unis au préalable :

Aujourd'hui, nous avons également commencé à déployer l'accès aux marchés de prédiction sur Coinbase aux États-Unis. Vous pourrez bientôt spéculer sur les résultats d'événements du monde réel, tels que les élections, les événements sportifs, les objets de collection et les indicateurs économiques. Le prix des contrats d'événement sera déterminé par l'activité collective des participants au marché. Au lancement, tous les flux de marché proviendront de Kalshi.

Du côté des perpétuels, l'expérience de trading a été repensée, tandis que la technologie de Jupiter débarque sur l'intégration du trading DEX de Coinbase pour s'étendre aux tokens de l'écosystème Solana (SOL).

En parallèle, Coinbase lance également 2 nouveaux services, à savoir Coinbase Business ainsi que Coinbase Advisor. Tandis que le premier s'adresse aux entreprises pour « permettre aux startups et aux petites entreprises de gérer leurs opérations avec la rapidité, la portée et l'efficacité des cryptomonnaies », le second consiste en un assistant IA intégré à l'application Coinbase.

Enfin, Base App, qui n'était jusque-là disponible que sur liste d'attente, s'ouvre désormais aux utilisateurs de 140 pays à travers le monde.

Tandis que le bear market pourrait déjà avoir commencé son œuvre, il sera intéressant de consulter les prochains résultats financiers de l'entreprise pour déterminer dans quelle mesure toutes ces nouveautés lui permettront de diversifier son activité.

Source : Coinbase

