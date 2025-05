Coinbase a failli copier Strategy en achetant énormément de Bitcoin – Mais cela aurait pu la « tuer »

Aujourd'hui, Coinbase est l'une des plus grandes plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, et elle gère des milliards de dollars de volume au quotidien. Et selon son PDG Brian Armstrong, si elle avait opté pour le modèle Strategy, qui vise à acheter massivement du Bitcoin aussi souvent que possible, cela aurait pu causer sa perte.