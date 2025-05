League of Legends et VALORANT : la plateforme crypto Coinbase signe un partenariat avec Riot Games

En vue de compétitions mondiales sur League of Legends et VALORANT, Coinbase a noué un partenariat avec Riot Games. Qu'est-ce que cela va apporter ?

Coinbase s’associe à Riot Games

Sur le plan sportif, nous voyons de plus en plus d’acteurs des cryptomonnaies devenir sponsors de clubs ou d’évènements. Cette tendance est également vraie dans le monde de l’esport, et Coinbase vient de le démontrer une nouvelle fois en officialisant un partenariat avec Riot Games.

Ainsi, la plateforme crypto s’affichera à l’occasion de compétitions mondiales, telles que les Masters and Champions du VALORANT Champions Tour (VCT), ou bien la First Stand, la Mid-Season Invitational (MSI), et le Worlds de League of Legends.

Dans le cadre de cette association, la plateforme de cryptomonnaies présentera des analyses inédites aux spectateurs, afin de leur permettre d’avoir un aperçu sur les choix stratégiques des équipes en matière d’économie in-game durant les parties. Il s’agit de « l’Econ Report » sur VALORANT et du « Gold Grind » sur League of Legends.

De plus, cette association s’exprimera aussi à travers différentes récompenses :

Coinbase débloquera également des « drops » pour les spectateurs lors des événements, notamment des émoticônes et des icônes que les fans pourront utiliser. Nous nous associerons également à des promotions avec des prix exclusifs, comme la possibilité de gagner un voyage tous frais payés pour deux personnes au VALORANT Champions Tour ou aux compétitions LoL Worlds.

👨‍🏫 Quel est notre avis sur la plateforme crypto de Coinbase ?

Ainsi, il s’agit là d’un nouveau partenariat pour Coinbase, qui affiche un portefeuille déjà bien garni. Et pour cause, nous pouvons citer le Borussia Dortmund pour le football, l’équipe de Formule 1 d’Aston Martin, les équipes de basket des Golden State Warriors et des Los Angeles Clippers, ou dans le monde de l’esport, la Team Liquid.

D’une certaine manière, une telle association participe à la démocratisation de l’écosystème des cryptomonnaies, pouvant effectivement amener de nouveaux utilisateurs à travers ces campagnes de communications.

Source : Coinbase

