Acheter une maison aux USA sans vendre ses BTC, c’est possible mais risqué ?

Coinbase lance le premier prêt hypothécaire adossé à des cryptomonnaies aux États-Unis, permettant d’utiliser le Bitcoin ou l'USDC comme apport sans avoir à les vendre. Mais cette innovation pose une question : le recours aux cryptos comme collatéral pourrait-il recréer les risques à l’origine de la crise de 2008 ?

Un prêt hypothécaire adossé aux cryptomonnaies

Dans un communiqué, Coinbase annonce lancer le premier prêt hypothécaire adossé à des cryptomonnaies aux États-Unis.

Concrètement, l'objectif de cette proposition est de permettre aux Américains qui détiennent des cryptomonnaies de bénéficier des mêmes conditions d'emprunt que les épargnants en dollars.

Ainsi, les acheteurs américains peuvent désormais utiliser leur Bitcoin ou leurs USDC comme collatéral pour couvrir leur apport personnel lors de l'achat d'un bien immobilier.

Ce système propose un avantage fiscal non négligeable puisqu'il permet d'utiliser la valeur de ses cryptos sans avoir à les vendre. De ce fait, cela évite aux investisseurs de déclencher une taxe sur les plus-values tout en bénéficiant de potentielles nouvelles hausses de prix.

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Pour réussir cet exploit, Coinbase s'est associé à Better, une entreprise américaine spécialisée dans l'immobilier. Cette dernière est à l'origine de l'ingénierie financière du prêt immobilier : elle s'occupe de fournir l'infrastructure légale du montage, tout en la rendant invisible pour l'utilisateur.

Coinbase sera en charge de la garde des cryptomonnaies, un tiers de confiance bien installé dans le paysage américain et régulé sur ce marché.

Ce partenariat bénéficie par ailleurs d'une validation institutionnelle fournie par la Federal National Mortgage Association (Fannie MAE). Cela signifie que l'État américain considère ce montage comme suffisamment solide et peu risqué.

Cette initiative résulte des efforts menés sous l’administration Trump pour faciliter l’accès aux investissements alternatifs. L'objectif étant de lever les obstacles qui ont longtemps freiné l’intégration des cryptomonnaies dans les produits financiers traditionnels.

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Dans les faits, voici comment ça fonctionne

Ce tout nouveau produit fonctionne comme un prêt immobilier conventionnel et dispose également des mêmes protections légales précise l'annonce. À ce propos, Kara Calvert, responsable de la politique américaine chez Coinbase, a déclaré à l'agence de presse Reuters :

Ce produit est conçu pour fonctionner dans le cadre des garanties du système hypothécaire existant, y compris la manière dont les risques tels que la volatilité des actifs sont gérés.

La seule différence réside dans la nature du collatéral : au lieu de financer son acompte en espèces, ce dernier est garanti par une réserve de cryptos.

Par ailleurs, c'est en fait 2 prêts qui vont être contractés lors de la signature. Le premier est un prêt hypothécaire classique pour la maison, tandis que le second complète l’apport personnel et est garanti par les cryptos conservées chez Coinbase.

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Grâce à la structure proposée par Better, les 2 prêts partagent le même taux d'intérêt ainsi que la même durée d'amortissement. Cela permet à l'emprunteur de ne gérer qu'un seul paiement mensuel, facilitant la comptabilité.

Il est par ailleurs précisé que les fluctuations du BTC n'auront aucun impact sur les conditions du prêt hypothécaire. Ce stock de Bitcoin restera donc en dépôt sur le compte Coinbase Prime de Better pendant toute la durée du prêt et sera restitué lors du remboursement final.

Il faut noter que l'accès à la propriété est devenu compliqué ces dernières années aux États-Unis. La médiane d'âge des primo-accédants a atteint 40 ans en 2025, un record historique selon la National Association of Realtors.

Ce nouveau montage financier permettra peut-être aux jeunes ménages américains de réunir plus facilement les critères exigés par les banques pour contracter l'un des prêts les plus importants de leur vie.

Mais attention, l’utilisation de cryptomonnaies comme collatéral pourrait-elle reproduire les excès et risques qui avaient alimenté la crise des subprimes de 2008 ?

Découvrez notre interview avec le notaire Gwendal Texier : à 42:30, nous abordons justement le sujet de l’achat et de la vente de biens en cryptomonnaies.

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Source : Communiqué de presse de Coinbase

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