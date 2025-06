Circle (CRCL) s’envole de 600 % depuis son lancement en bourse, avec une valorisation proche de Coinbase

Moins d’un mois après son IPO, Circle (CRCL) voit sa valorisation boursière dépasser les 77 milliards de dollars — un montant supérieur à la capitalisation du stablecoin USDC qu’elle émet, et à celle de Coinbase, son partenaire principal. Une montée fulgurante du titre dopée par l’adoption du GENIUS Act.

Un bond de 600 % en quelques semaines

C’est ce qu’on appelle un départ en fanfare. Circle a fait ses débuts en bourse le 5 juin 2025, au prix de 31 dollars l’action. Dès le premier jour, le cours s’est envolé : après une ouverture à 69 dollars, puis son point le plus haut à 100 dollars (+220 %), elle a clôturé à 83,23 dollars. Aujourd’hui, le cours atteint presque 270 dollars, soit un gain cumulé de près de 600 %.

Ce rallye a propulsé la valorisation de CRCL au-delà de 77 milliards de dollars — un niveau comparable à celui de la place de marché Coinbase, estimée à 77,8 milliards. Sa capitalisation se rapproche aussi de celle de l’USDC de Circle, estimée à 61 milliards, et de l'USDT édité par Tether.

Au total depuis son lancement, sa progression représente donc près de +600 % ; un record dans l’univers des stablecoins. « L’IPO de Circle change la conversation avec les investisseurs traditionnels », s’est ainsi enthousiasmé Hunter Horsley, directeur général de Bitwise, « 2025 marque le début de l’ère grand public ».

Le véritable déclencheur de cette montée vertigineuse est l’approbation par le Sénat américain du GENIUS Act, une loi qui encadre les stablecoins adossés au dollar en exigeant des réserves liquides et des audits, tout en les classant comme moyens de paiement et non comme des titres financiers. Le président Donald Trump a réclamé que la loi lui soit soumise au plus tard en août. Ainsi, la perspective d’une législation claire a rassuré les investisseurs, faisant bondir CRCL de plus de +30 % en une seule séance post-vote.

Jeremy Allaire, cofondateur et CEO de Circle, a salué cette adoption en déclarant : « L’histoire est en train de s’écrire […] Cette loi propulsera les stablecoins des rails crypto aux rails d’internet ».

Circle : faut-il craindre une retombée du soufflet ?

Cette montée spectaculaire ne va pas sans soulever des interrogations. Pour certains analystes, la valorisation actuelle est trop élevée. C’est le cas d’Alexander Blume, patron de Two Prime Digital Assets :

Le fait que la capitalisation de Circle dépasse celle de Coinbase n’a aucun sens d’un point de vue fondamental.

En effet, Coinbase génère divers flux de revenus alors que Circle dépend principalement des revenus de réserve sur l’USDC. De plus, il faut savoir que chaque hausse de l’offre de l’USDC alimente aussi les revenus de Coinbase, qui perçoit 50 % des intérêts sur les réserves du stablecoin.

D'autant plus que les multiples parlent d’eux-mêmes pour Circle : plus de 150 fois l’EBITDA selon certaines estimations, un niveau que plusieurs analystes jugent intenable sans rapide croissance des revenus.

Chez Seaport Research Partners, Jeff Cantwell maintient cependant un avis optimiste, fixant un objectif de cours à 235 dollars et citant une croissance annuelle comprise entre 25 % et 30 %, portée par le développement de Circle Payments Network. Les perspectives d’un accès plus large aux stablecoins régulés, notamment dans la banque, la logistique et les paiements, pourraient soutenir cette trajectoire.

