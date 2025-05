Circle va entrer en bourse — L’émetteur du stablecoin USDC confirme son IPO

Depuis plusieurs années maintenant, les rumeurs vont et viennent vis-à-vis d’une hypothétique entrée de Circle en bourse. En décembre 2022, l’opération a même été mise en suspens, alors que les travaux étaient déjà engagés. Toutefois, le projet a refait surface il y a quelques semaines, tandis que le média Fortune annonçait que JPMorgan Chase et Citigroup avaient été mandatées par l’émetteur du stablecoin USDC.

Ce mardi, Circle a donc officialisé son entrée en bourse prochaine au travers d’une Initial Public Offering (IPO). Le titre s’échangera au New York Stock Exchange (NYSE) et pourra être trouvé par le symbole CRCL.

À l’occasion de cette annonce, nous apprenons que Goldman Sachs travaille également sur le dossier, mais aussi d’autres banques célèbres, comme Barclays, Deutsche Bank Securities, ou bien la Société Générale.

Ainsi, ce sont 24 millions d’actions qui devraient être vendues dans une fourchette de prix comprise en 24 et 26 dollars l’unité ; 60 % desdites actions étant cédées par des actionnaires actuels et le restant étant émis par Circle.

Parmi les acheteurs déjà connus, un document déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) indique que le fonds d’investissement ARK Invest de Cathie Wood a manifesté son intérêt pour l’acquisition de 150 millions de dollars d’actions.

Alors que le sujet de la transparence sur les réserves occupe une place importante dans la considération accordée par les investisseurs aux émetteurs de stablecoins, une entrée en bourse devrait permettre à Circle de marquer des points sur cette question.

Sur ce point, Circle estime d’ailleurs avoir « fait depuis longtemps l’objet d’une surveillance publique intense ». De ce fait, cette entrée en bourse prend des airs de suite logique, alors que l’entreprise devra maintenant produire des bilans comptables chaque trimestre :

Pour Circle, devenir une société cotée au New York Stock Exchange s’inscrit dans la continuité de notre volonté d’opérer avec la plus grande transparence et responsabilité possible. Nous construisons ce que nous considérons comme une infrastructure essentielle pour le système financier et nous souhaitons collaborer avec des entreprises et des gouvernements de premier plan du monde entier pour façonner et bâtir ce nouveau système financier en ligne.