Le plus grand choc pétrolier de l'histoire est en train de nous frapper, d’après Goldman Sachs

Depuis les frappes américano-israéliennes sur l'Iran le 28 février 2026, le détroit d'Ormuz est quasiment fermé. Goldman Sachs parle du plus grand choc d'approvisionnement jamais enregistré sur les marchés pétroliers mondiaux, surpassant toutes les crises pétrolières des cinquante dernières années, avec des conséquences qui pourraient durer plusieurs années.

Un détroit paralysé et des marchés en difficulté

Dans la nuit du 28 février 2026, une opération militaire conjointe américano-israélienne frappait plusieurs sites stratégiques en Iran. La riposte fut immédiate : le Corps des gardiens de la révolution islamique annonçait la fermeture du détroit d'Ormuz à tout navire lié aux États-Unis, à Israël et à leurs alliés. En quelques jours, le trafic maritime à travers ce couloir s'est effondré de plus de 95 %.

Plus aucun pétrolier ne passe. Pour les analystes de Goldman Sachs, le monde traverse une crise inédite, qui laissera des séquelles. Car c'est par ce détroit que transitent environ 20 % du pétrole mondial et jusqu'à 30 % du gaz naturel liquéfié (GNL) exporté chaque année. Les grandes compagnies maritimes (Maersk, Hapag-Lloyd, MSC, CMA CGM) ont suspendu toutes leurs réservations vers les pays du Golfe. Plus de 150 navires patientent en eaux sécurisées à proximité.

🪙 Investir sur le pétrole : comment s'exposer au cours du Brent / WTI en 2026 ?

Les analystes de Goldman Sachs décrivent la situation comme « le plus grand choc d'offre jamais enregistré sur le marché mondial du pétrole brut ». Bank of America va même plus loin en anticipant un baril à 100 dollars si le conflit se prolonge au-delà d'avril.

Au total, les exportations de pétrole et produits raffinés du Moyen-Orient ont chuté de 61 % en mars, passant de 25,1 à 9,7 millions de barils par jour. Une partie des barils restants transitent non plus par Ormuz, mais par le pipeline Est-Ouest de l'Arabie saoudite jusqu'au port de Yanbu sur la mer Rouge. Un contournement qui avait été construit justement après la guerre Iran-Irak dans les années 1980, et qui tourne désormais à pleine capacité : 7 millions de barils par jour. Mais cela ne compense qu'une fraction de ce qui transitait par le détroit.

Tradez le pétrole 24h/24 et 7j/7 avec eToro

Publicité – 61 % des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent lorsqu'ils tradent des CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous demander si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi sur chaque position

Des dégâts encore plus grands pour l'Asie

Les pays qui devraient souffrir le plus de cette crise sont les pays asiatiques, et plus longtemps elle se prolongera, plus durables pourraient être les dégâts.

Le Japon importe plus de 90 % de son pétrole brut du Moyen-Orient, la Corée du Sud plus de 70%, et la Chine dépend de la région pour environ 57 % de ses besoins. À l'échelle mondiale, Goldman Sachs estime que les grandes économies disposent en moyenne de 40 jours de réserve de brut et 37 jours de produits raffinés. Or, l'Inde ne dispose que de 16 jours de produits raffinés, la Thaïlande de 17 jours, quand le Japon fait figure d'exception avec 99 jours de brut en réserve.

Même l'Occident n'est pas épargné : le Royaume-Uni ne disposerait que de 14 jours de brut, le niveau le plus bas parmi les économies développées.

🗞️ « Avril sera bien pire que mars » : l’agence de l’énergie lance l’alerte alors que les prix des carburants atteignent des sommets

Les produits raffinés encaissent un choc encore plus violent que le brut. Le fioul lourd s'est effondré de 88 %, les exportations de kérosène ont chuté de 85 %, le naphta de 73 %, le GPL de 65 % et le diesel de 55 %.

Exposez-vous au cours du pétrole avec Bitpanda

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.