Cessez-le-feu entre l’Iran et Israël : le marché crypto repart dans le vert avec des hausses de 7 à 8 %

Au cours de la nuit sur son réseau Truth Social, Donald Trump a annoncé un cessez-le-feu à venir entre l’Iran et Israël :

FÉLICITATIONS À TOUS ! Il a été pleinement convenu entre Israël et l’Iran qu’un CESSEZ-LE-FEU complet et total serait instauré (dans environ 6 heures, lorsqu’Israël et l’Iran auront terminé leurs missions finales en cours !), pour une durée de 12 heures, après quoi la guerre sera considérée comme TERMINÉE !