Une célèbre chaîne de fast food américaine accepte désormais les paiements en Bitcoin

Une nouvelle étape dans l’adoption du Bitcoin comme moyen de paiement vient d’être franchie : une grande chaîne de fast food américaine accepte désormais les paiements en BTC dans tous ses établissements.

Acheter son burger en Bitcoin est possible aux États-Unis

Bitcoin a été créé dans le but de devenir un réseau d’échange numérique de pair à pair, comme l’indique clairement le titre du livre blanc publié par Satoshi Nakamoto en 2008. Pourtant, depuis ses débuts, son utilisation a souvent été réduite, par les médias et une grande partie de ses utilisateurs, à celle d’un simple actif spéculatif comparable à l’or.

Pourtant, Bitcoin est bel et bien un réseau de paiement, et le BTC une monnaie à part entière, en plus d’être une réserve de valeur. Cette fonction monétaire est rendue concrètement possible grâce au Lightning Network, une solution de seconde couche (L2) qui permet des transactions en BTC quasi instantanées et à très faible coût, rapprochant ainsi le rêve d’un standard Bitcoin de la réalité.

Récemment, la célèbre chaîne de fast food américaine Steak ‘n Shake a annoncé qu’elle accepterait désormais les paiements en Bitcoin.

Steak n Shake accepting Bitcoin payments at all locations starting May 16, making the cryptocurrency available to our more than 100 million customers. The movement is just beginning…. —Steaktoshi pic.twitter.com/1SGMifDZep — Steak 'n Shake (@SteaknShake) May 9, 2025

Steak ’n Shake acceptera les paiements en Bitcoin dans tous ses établissements à partir du 16 mai, rendant la cryptomonnaie accessible à nos plus de 100 millions de clients. Le mouvement ne fait que commencer… — Steaktoshi

Ainsi, à partir du 16 mai, des millions d’Américains pourront régler leur repas en Bitcoin. Par ailleurs, Steak ‘n Shake semble vouloir faire de cette initiative un levier marketing, ce qui renforce à la fois la visibilité de l’enseigne et celle de Bitcoin auprès d’un large public qui continue souvent de percevoir le BTC comme un simple actif spéculatif.

Ce n’est pas la 1ère chaîne de restauration à tenter l’aventure. Cependant, jusqu’à présent, la plupart d’entre elles, comme Subway, Chipotle, ou encore KFC, ont fini par faire marche arrière lors des périodes de bear market et de désintérêt général pour Bitcoin.

Au Salvador, de nombreuses grandes chaînes acceptent toujours les paiements en Bitcoin depuis l’adoption de la Bitcoin Law. Pour en savoir plus sur l’adoption de Bitcoin dans le pays, découvrez notre documentaire disponible sur YouTube.

Est-ce possible d'acheter des biens et services en Bitcoin en France ?

Vous ne le savez peut-être pas, mais il est possible que vous passiez chaque jour devant des commerces qui acceptent les paiements en Bitcoin en France. L’un des meilleurs moyens pour le vérifier est d’utiliser BTC Map, une carte collaborative qui recense les établissements acceptant le BTC, régulièrement mise à jour par la communauté.

Carte des commerces acceptants Bitcoin à Paris

BTC Map n’est pas un concurrent de Google Maps, mais un projet communautaire où chacun peut proposer des mises à jour, ajouter des commerçants ou en retirer si ceux-ci n’acceptent plus le Bitcoin.

Pour payer en Bitcoin, vous rencontrerez probablement des difficultés si vos fonds sont conservés sur une plateforme d’échange ou dans un portefeuille on-chain : les frais peuvent être élevés, et les transactions mettent une trentaine de minutes à être confirmées.

Pour éviter cela, il est recommandé d’utiliser un portefeuille compatible avec le Lightning Network. Parmi les portefeuilles non custodials les plus utilisés, on retrouve Phoenix Wallet, Breez et BitKit. Pour une solution plus accessible aux débutants, les portefeuilles Blink et Wallet of Satoshi sont particulièrement simples à prendre en main.

Sources : Steak 'n Shake, BTC Map

