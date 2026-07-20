Cardano : le hard fork Van Rossem est officiellement activé

Cardano a activé le hard fork Van Rossem, sa première mise à jour majeure validée entièrement par sa gouvernance on-chain. Cette évolution réduit le coût des smart contracts et prépare le terrain pour Dijkstra, la prochaine phase de développement de la blockchain.

Van Rossem, un hard fork validé entièrement on-chain

Le réseau Cardano a officiellement activé son hard fork Van Rossem, marquant le passage à la version 11 du protocole. Une bascule qui n’a rien d’anodin, puisqu’il s’agit de la première mise à jour majeure de la blockchain approuvée intégralement via sa gouvernance on-chain.

Concrètement, l’opération a coordonné deux actions de gouvernance distinctes. Une mise à jour des paramètres du Plutus Cost Model, adoptée, et l’action d’initiation du hard fork.

van Rossem hard fork update 🍴 The van Rossem hard fork has been successfully enacted on Cardano Mainnet! 🎉 We would like to take a moment to recognise the work of the Hard Forking Working Group to get us to this moment. Coordinating ecosystem partners, SPOs, DApps,… pic.twitter.com/SSleGfA5zE — Intersect (@IntersectMBO) July 18, 2026

La décision finale de ratifier et d’exécuter la bascule est revenue aux trois organes de gouvernance de Cardano, à savoir les DReps (représentants délégués), les SPOs (opérateurs de stake pools) et le Constitutional Committee.

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Avant d’atterrir sur le mainnet, la mise à jour a été testée avec succès sur les réseaux Preview et Preprod, les deux testnets officiels de Cardano.

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Des smart contracts moins coûteux et une préparation à l’ère Dijkstra

Sur le plan technique, Van Rossem apporte deux briques principales. D’abord, de nouvelles capacités pour Plutus, l’environnement d’exécution des smart contracts de Cardano. Ensuite, une révision du modèle de coûts destinée à réduire les frais d’exécution des contrats intelligents sur le réseau.

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Pour les développeurs, cela se traduit par une exécution moins onéreuse des applications décentralisées bâties sur Cardano. Une évolution attendue dans un écosystème DeFi qui peine encore à décoller face à Ethereum ou Solana.

Van Rossem pose surtout les fondations techniques de la prochaine grande étape du roadmap de Cardano, baptisée Dijkstra. Cette ère à venir doit renforcer la scalabilité et introduire de nouvelles fonctionnalités de niveau protocole, sans que les détails complets aient encore été dévoilés .

Un ADA qui reste à la peine malgré la mise à jour

Malgré cette avancée, le marché ne réagit pas franchement. L’ADA s’échange autour de 0,163 dollar, en repli de 1,69 % sur 24 heures, avec une capitalisation d’environ 6,07 milliards de dollars.

Le token reste très éloigné de son sommet historique à 3,088 dollars, atteint en avril, soit un écart de près de 95 %. Il a également touché son plus bas annuel à 0,139 dollar fin juin, dans un contexte de fortes turbulences sur les altcoins et de critiques répétées sur la santé de l’écosystème.

Pour rappel, Charles Hoskinson, fondateur de Cardano, s’était mis en retrait quelques semaines avant l’activation du hard fork, après avoir averti d’une « vague d’échecs » à venir dans l’industrie.

Reste à voir si l’activation de Van Rossem, associée à une gouvernance on-chain désormais pleinement opérationnelle, permettra à Cardano de relancer son écosystème et de convaincre à nouveau les investisseurs. Les prochains mois, notamment avec l’entrée en scène de l’ère Dijkstra, seront déterminants.

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Sources : WuBlockchain, Cardano Foundation

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