Bruno Le Maire souhaite que la France devienne « le hub européen des crypto-actifs »

Un certain dégel du côté du ministre des l’Économie ? Bruno Le Maire a détaillé dans un long entretien sa stratégie et celle du gouvernement en matière de cryptomonnaies. À quoi peut-on s’attendre pour les années à venir ?

Bruno Le Maire s’exprime au sujet des cryptomonnaies

Interrogé par nos confrères de BFM, Bruno Le Maire a clarifié les attentes du gouvernement en matière de cryptomonnaies. Avec une feuille de route plutôt ambitieuse :

« Nous voulons faire de l’Union européenne la première zone économique mondiale en matière de structuration et d’organisation du marché des crypto-actifs. Et nous voulons qu’en son sein, la France soit le hub européen de l’écosystème des crypto-actifs. »

On note que le ministre parle pudiquement de « structuration et d’organisation », pour évoquer à mots couverts la régulation du secteur. Inutile de rappeler que l’Europe a récemment tourné son regard vers les cryptomonnaies, et que la réglementation MiCA devrait particulièrement bouleverser le paysage.

👉 Découvrez également – Récession en Europe : à quoi faut-il s'attendre ?

L'exchange n°1 au monde - Régulé en France 10% de réduction sur vos frais avec le code SVULQ98B 🔥

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués ( en savoir plus

Ne pas avoir peur, mais encadrer largement

Bruno Le Maire considère cependant qu'il n'y a pas de nécessité d'avoir « peur de l'innovation », et qu'il ne faut pas « étouffer l'écosystème crypto ». Un changement de langage particulièrement notable, le ministre s'étant distingué ces dernières années par une hostilité manifeste à l'écosystème.

« Nous avons fait le pari qu'en matière de crypto-actifs, nous pouvons conjuguer protection et expansion. »

Par ailleurs, Bruno Le Maire se dit « fier » d'avoir attiré à Paris deux poids lourds des cryptomonnaies : Binance et Crypto.com. Il estime que « d'autres acteurs mondiaux choisiront […] la France ».

👉 À lire à ce sujet – France : Crypto.com installe son siège européen à Paris et y investit 150 millions d'euros

La DeFi et les NFTs comme zones d'innovation ?

Bruno Le Maire a également fait part des priorités du gouvernement en matière de cryptomonnaies, qu'il déroulera en trois volets :

Attirer des acteurs mondiaux et mobiliser des fonds privés

et mobiliser des fonds privés Établir un euro numérique souverain (une MNBC)

(une MNBC) Explorer le potentiel des NFTs et de la finance décentralisée (DeFi)

Ce dernier secteur a d'ailleurs été évoqué plus en détail par le ministre de l'Économie, qui en a fait un éloge indirect :

« Je me réjouis que des start-up, mais aussi de grands groupes bancaires centenaires, se soient pleinement investis dans le développement des potentialités de la DeFi. »

👉 Pour aller plus loin – Qu'est-ce que la DeFi ? Tout savoir sur la finance décentralisée

Commander notre Livre pour tout comprendre aux cryptos Publié aux Éditions Larousse

De l'eau dans le vin du gouvernement

Cet ajustement du langage utilisé pour parler des cryptomonnaies est bien sûr notable. En 2020, le ministre de l'Économie voyait plutôt un lien entre ces actifs et le terrorisme, déclarant :

« Je donne un exemple : les cryptomonnaies. Vous pouvez aller récolter 150 euros dans un bar-tabac, puis 150 euros dans un autre bar-tabac, au bout du compte récolter une somme importante […] qu’une association islamiste ou un combattant situé à l’étranger pourra retirer en liquide, à l’étranger sans aucune trace. »

On rappellera aussi que Bruno Le Maire est particulièrement pro-régulations strictes. Il évoquait ainsi MiCA en mars dernier :

« Il existe toujours des moyens criminels d’essayer d’éviter une prohibition, c’est pourquoi il est si important que la MiCA soit adoptée le plus rapidement possible, afin que nous disposions d’un cadre réglementaire. »

L'évolution du gouvernement en matière de cryptomonnaies est donc particulièrement perceptible par la voix de son ministre de l’Économie.

👉 Sur le même sujet – Le Parlement européen approuve les réglementations MiCA et TFR

Source : BFM Crypto

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! mail@toast.com Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.