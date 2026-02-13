Brian Armstrong (Coinbase), Brad Garlinghouse (Ripple) et d’autres pontes du secteur rejoignent un conseil de la CFTC

Un signe de l’ouverture de la CFTC au secteur. Plusieurs pontes des cryptomonnaies ont rejoint un conseil de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), afin d’orienter la législation des États-Unis.

Les PDG de Coinbase, Ripple et d’autres rejoignent un Comité de la CFTC

La CFTC a mis en place un « Comité consultatif sur l’innovation », censée conseiller le gendarme financier américain en ce qui concerne les futures réglementations.

Pour rappel, la CFTC est l’organe de régulation des produits dérivés financiers, qui surveille en partie les marchés de cryptomonnaies.

Le président de la CFTC, Mike Selig, a souligné le rôle qu’auraient les membres du Comité consultatif :

En réunissant des participants de tous les horizons du marché, le Comité sera un atout majeur pour la Commission alors que nous travaillons à moderniser nos règles et réglementations pour les innovations d’aujourd’hui et de demain.

Le comité inclut 35 personnes, dont le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, ainsi que des membres d’un précédent conseil des PDG qui avait été établi fin 2024. Parmi ceux-ci, on trouve donc le PDG de Gemini, Tyler Winklevoss, le co-PDG de Kraken Arjun Sethi, ainsi que le PDG de Polymarket, Shayne Coplan.

La nouvelle souligne la place désormais prédominante occupée par les sociétés cryptos dans le paysage réglementaire américain. C’est un net changement de cap par rapport à l’administration précédente, qui régulait fortement les plateformes.

Source : CFTC

