Brian Armstrong (Coinbase), Brad Garlinghouse (Ripple) et d’autres pontes du secteur rejoignent un conseil de la CFTC

Un signe de l’ouverture de la CFTC au secteur. Plusieurs pontes des cryptomonnaies ont rejoint un conseil de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), afin d’orienter la législation des États-Unis.

le 13 février 2026 à 16:00.

1 minutes de lecture

author image

Marine Debelloir

Brian Armstrong (Coinbase), Brad Garlinghouse (Ripple) et d’autres pontes du secteur rejoignent un conseil de la CFTC

Les PDG de Coinbase, Ripple et d’autres rejoignent un Comité de la CFTC

La CFTC a mis en place un « Comité consultatif sur l’innovation », censée conseiller le gendarme financier américain en ce qui concerne les futures réglementations.

Pour rappel, la CFTC est l’organe de régulation des produits dérivés financiers, qui surveille en partie les marchés de cryptomonnaies.

Le président de la CFTC, Mike Selig, a souligné le rôle qu’auraient les membres du Comité consultatif :

blockquote icon

En réunissant des participants de tous les horizons du marché, le Comité sera un atout majeur pour la Commission alors que nous travaillons à moderniser nos règles et réglementations pour les innovations d’aujourd’hui et de demain.

💡 Retrouvez notre top 7 des cryptomonnaies à acheter en 2026

Le comité inclut 35 personnes, dont le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, ainsi que des membres d’un précédent conseil des PDG qui avait été établi fin 2024. Parmi ceux-ci, on trouve donc le PDG de Gemini, Tyler Winklevoss, le co-PDG de Kraken Arjun Sethi, ainsi que le PDG de Polymarket, Shayne Coplan.

La nouvelle souligne la place désormais prédominante occupée par les sociétés cryptos dans le paysage réglementaire américain. C’est un net changement de cap par rapport à l’administration précédente, qui régulait fortement les plateformes.

Coinbase : inscrivez-vous sur l'exchange crypto le plus réputé au monde
Publicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)

Source : CFTC

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.

author profile picture

Journaliste chez Cryptoast depuis 2017, je suis passionnée par les enjeux de décentralisation, de vie privée et de régulation. Je me suis spécialisée dans l'économie et la finance traditionnelle en analysant comment les actualités de ce secteur influencent celui des cryptomonnaies, offrant ainsi une perspective unique et éclairée aux lecteurs de Cryptoast.

Marine Debelloir

3922 articles

Tous ses articles

guest
0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments

D'autres articles sur Ripple

Voir plus
Tout voir

Cryptoast

Le site qui explique tout de A à Z sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Des actualités et des articles explicatifs pour découvrir et progresser dans ces secteurs !


Les articles les plus lus

Il y a plus de chances que Jésus revienne que le BTC touche les 100k en février selon cette plateforme

Il y a plus de chances que Jésus revienne que le BTC touche les 100k en février selon cette plateforme

 La 1ère mise à jour post-quantique de Bitcoin est prête : BIP-360 expliqué

La 1ère mise à jour post-quantique de Bitcoin est prête : BIP-360 expliqué

 Un hacker white-hat empoche 3 millions de dollars pour avoir relevé des bugs critiques de smart contract

Un hacker white-hat empoche 3 millions de dollars pour avoir relevé des bugs critiques de smart contract

 Strategy : L'heure de la vente de ses bitcoins a-t-elle sonné ?

Strategy : L'heure de la vente de ses bitcoins a-t-elle sonné ?