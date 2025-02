Alors que certaines blockchains captent massivement les capitaux, Arbitrum enregistre une fuite de 3,7 milliards de dollars en 3 mois. Inflation du token ARB, baisse d’intérêt pour les Layer 2, migrations vers Ethereum… Quelles sont les raisons de cette hémorragie et quelles conséquences pour l’écosystème ?

La blockchain Arbitrum dans la tourmente

Alors que nous arrivons déjà à un stade avancé du bull market, certaines blockchains comme Base ou Solana se démarquent de la mêlée sur plusieurs points de vue, notamment au niveau des entrées de capitaux qu'elles enregistrent au cours des 3 derniers mois.

Cependant, ce n'est pas le cas de toutes les blockchains. En effet, le layer 2 Arbitrum, pourtant considéré comme un réseau de seconde couche majeur sur la blockchain Ethereum, accuse des sorties nettes de capitaux colossales. Ces dernières sont estimées à environ 3,7 milliards de dollars au cours des 3 derniers mois selon les données de la plateforme d'analyse on-chain Artemis Terminal :

Graphique représentant les blockchains enregistrant les plus importants flux nets de capitaux

Dans cet article, nous allons nous intéresser à la dynamique générale que connait la blockchain Arbitrum et tenter de répondre aux questions suivantes :

Pourquoi Arbitrum enregistre-t-elle autant de sorties de capitaux ?

Vers où les cryptomonnaies sont-elles acheminées, et dans quel but ?

La pression inflationniste sur le token ARB

L'ARB est la cryptomonnaie de la blockchain Arbitrum. Bien que cette dernière soit utilisée pour voter au sein de la gouvernance du projet, son usage est relativement limité par rapport à d'autres cryptomonnaies.

En effet, il n'est par exemple pas encore possible de staker ses tokens ARB ou même de les utiliser pour payer les frais de gas pour interagir avec la blockchain Arbitrum. Effectivement, en l'état actuel des choses, pour effectuer une transaction sur la blockchain Arbitrum, il faut payer les frais de gas en Ether.

En parallèle, il faut admettre que les layer 2 sur la blockchain Ethereum ne sont plus autant populaires qu'à leurs lancements. Ainsi, bien que le token ARB était valorisé à environ 1,35 dollar lors de sa création (TGE), il s'échange actuellement 0,45 dollar, soit près de 3 fois moins.

De plus, l'inflation du token due aux unlocks, bien que commune pour un projet récent, n'arrange en rien la situation : chaque mois, 92,63 millions de tokens ARB sont libérés.

Graphique représentant le market cap (en jaune) et le prix du token ARB (en bleu)

Ainsi, une dynamique à 2 vitesses peut être observée ici : tandis que le market cap du projet a augmenté depuis le TGE, le prix du token ARB se déprécie.

Les sorties de capitaux de la blockchain Arbitrum

Maintenant que nous savons un peu mieux pourquoi les détenteurs du token ARB ne sont pas incités à conserver leurs positions sur le court/moyen terme, observons plus en détails les sorties de capitaux de la blockchain Arbitrum au cours des 3 derniers mois :

Graphique représentant les flux nets de capitaux sur la blockchain Arbitrum

Selon les données d'Artemis Terminal, la blockchain Arbitrum a enregistré 8,3 milliards de dollars d'outflow pour 4,6 milliards de dollars d'inflow sur la même période, ce qui donne un résultat net de 3,7 milliards de dollars d'outflows.

Sur le graphique ci-dessus, nous pouvons constater que plus d'un tiers des flux de capitaux sortants peuvent être imputés à la journée du 29 janvier avec 1,3 milliard de dollars d'outflows.

Détail des outflows de la blockchain Arbitrum

En observant de plus près le détail des outflows de la blockchain Arbitrum, nous voyons qu'une écrasante majorité des cryptomonnaies ont été transférées vers la blockchain Ethereum : ces mouvements représentent 95,1 % des outflows, soit 7,9 milliards de dollars.

Les blockchains Base et Solana, les 2e et 3e dans cette métrique, ne représentent en cumulé que 3,3 % de ces sorties de capitaux avec près de 268 millions de dollars.

La journée du 29 janvier

Comme nous l'avons évoqué précédemment, la journée du 29 janvier a été particulièrement exceptionnelle en termes de sorties de capitaux de la blockchain Arbitrum avec 1,3 milliards de dollars d'outflows.

Afin d'avoir une vue plus précise des destinations des cryptomonnaies bridgées, plongeons-nous dans une recherche approfondie avec l'outil Arbitrum Explorer.

Nous pouvons déterminer, de manière empirique, que la plupart des sommes importantes (7 chiffres ou plus) à sortir de la blockchain Arbitrum sur la journée du 29 janvier sont :

En écrasante majorité des stablecoins (USDC, USDT) ;

(USDC, USDT) ; À destination d'importants exchanges centralisés (CEX) comme Binance, Coinbase, Kraken et Bybit ;

(CEX) comme Binance, Coinbase, Kraken et Bybit ; À destination de l'exchange décentralisé (CEX) d'Hyperliquid.

La plus importante sortie de capitaux étant d'environ 20 millions de dollars en USDC, nous ne pouvons pas supposer que les sorties massives de capitaux sur la blockchain Arbitrum soient attribuées à une seule entité mais plutôt à une multitude d'adresses retirant plusieurs centaines de milliers de dollars vers la blockchain Ethereum.

À la lumière de ces observations, notre attention s'est dirigée vers l'observation du market cap total des stablecoins sur la blockchain Arbitrum :

Graphique représentant le market cap en stablecoins sur la blockchain Arbitrum

Avec le graphique ci-dessus, nous pouvons observer qu'Arbitrum a atteint son record (ATH) en terme de market cap de stablecoins le 18 décembre. Depuis cette date, cette capitalisation a fortement chuté, s'établissant à environ 2,8 milliards de dollars à l'heure où nous rédigeons ces lignes.

À la lumière de ces observations, il est probable que les fonds sortants de la blockchain Arbitrum soient utilisés pour acquérir des cryptomonnaies non disponibles sur ce réseau, pour faire du trading sur des plateformes comme Hyperliquid, ou encore pour profiter de rendements en finance décentralisée (DeFi) plus attractifs sur d'autres blockchains. Cette tendance pourrait expliquer la forte migration des capitaux et soulève des questions sur la compétitivité actuelle d’Arbitrum face à ses concurrents.

Perspectives pour la blockchain Arbitrum

Alors que la blockchain Arbitrum se retrouve dans une posture désavantageuse par rapport à certains de ces concurrents, le tableau d'ensemble n'est pas si sombre.

En effet, la valeur totale verrouillée (TVL) - métrique représentant généralement correctement la santé globale d'une blockchain - d'Arbitrum, n'est pas en danger à ce jour :

Graphique représentant la TVL de la blockchain d'Arbitrum

De plus, les revenus de la blockchain sont également relativement stables, ce qui suggère une certaine résilience d'Arbitrum face aux aléas du marché crypto.

Il sera intéressant de continuer à observer les dynamiques des flux financiers de la blockchain Arbitrum dans les prochains mois, et dans quelle mesure la fuite de ces derniers vers d'autres blockchains impactent Arbitrum à moyen/long terme.

Arbitrum, qui est sur le marché depuis un moment maintenant, devra par ailleurs redoubler d'efforts et d'initiatives pour maintenir sa domination si elle ne veut pas perdre davantage de liquidités suite à la sortie de nouveaux produits innovants comme Hyperliquid.

