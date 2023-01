Bitget intègre les virements SEPA pour acheter des cryptomonnaies sans frais

Conformément à sa volonté de répondre au mieux aux besoins de ses clients, la plateforme d'échange de cryptomonnaies Bitget permet désormais à ses utilisateurs européens de déposer des fonds avec des virements SEPA.

Ainsi, les utilisateurs européens peuvent dès à présent déposer des euros sur Bitget sans la moindre commission. Cela permet donc d'acheter des cryptomonnaies sans frais supplémentaires. Une offre qui se couple très bien aux faibles frais pratiqués par la plateforme pour le trading de cryptomonnaies. Bien évidemment, les utilisateurs pourront également réaliser des retraits de monnaies fiat via des virements SEPA.

À ce propose, Gracy Chen, directrice générale de Bitget, a commenté :

« Très peu d'exchanges internationaux offrent les deux méthodes de dépôt que sont SEPA et FasterPayments comme nous le faisons, ce qui marque le début de l'activité de Bitget en monnaie fiat en Europe et montre notre engagement à être un pont sûr et stable entre la finance traditionnelle et numérique. L'activation de la prise en charge des monnaies fiats apportera une meilleure expérience aux utilisateurs de cryptomonnaies, ce qui est crucial pour leur adoption massive ».