Bitcoin : nous sommes encore dans un cycle « bull », selon JPMorgan

La banque JPMorgan montre son optimisme en ce qui concerne le Bitcoin. Elle estime que la cryptomonnaie est encore dans un cycle haussier et qu’il ne faut pas s’attendre à un « hiver des cryptos ».

Le Bitcoin va très bien, selon JPMorgan

La chute conséquente du cours du Bitcoin au mois de novembre avait fait naître une question : serait-ce la fin du bull run ? La cryptomonnaie avait en effet cédé 24,7 % sur 30 jours après avoir dépassé son record absolu en tout début de mois.

💡 A lire – Est-il trop tard pour investir dans le Bitcoin ?

Pour JPMorgan, cette correction après des semaines de surchauffe n’est cependant pas indicatrice de la fin du cycle haussier du BTC :

Les ventes massives du mois dernier ont suscité des inquiétudes dans les médias crypto et sur les marchés, laissant penser que l’écosystème des cryptomonnaies pourrait entrer dans un nouveau crypto-winter. […] Bien que nous ne prévoyions pas la fin du cycle haussier actuel, nous reconnaissons que ce repli de novembre est significatif.

Gagnez jusqu'à 100 € en Bitcoin en créant un compte sur SwissBorg (jusqu'au 31/12)

-4,4 % sur l’année

Les analystes de JPMorgan soulignent que sur les 12 derniers mois, le cours du BTC n’a cédé que 4,4 %. Ce retour au calme peut être lié à une réévaluation plus juste du prix, toujours selon JPMorgan :

[Les prix étaient] gonflés immédiatement après l’élection présidentielle américaine de 2024.

👉 Notre guide pour acheter facilement du Bitcoin (BTC)

L’autre élément à prendre en compte, ce sont les stablecoins, qui eux ne connaissent pas la crise. Leur volume ne fait que progresser ces derniers mois, face à une demande conséquente.

D’où une conclusion plutôt optimiste de JPMorgan :

Dans l’ensemble, nous avons du mal à considérer ces récents replis de marché comme le signe d’une dégradation structurelle plus large au sein de l’écosystème crypto, et nous restons donc positifs sur le secteur.

La fin des « crypto winters » ?

Dans l’ensemble, le marché du Bitcoin et des cryptomonnaies semble avoir gagné en maturité. L’arrivée massive d’investisseurs institutionnels via les ETF ne fait pas que porter les cours, il apporte une stabilité générale.

🌐 Dans l’actualité – Bitcoin pourrait atteindre 500 000 dollars d’ici 2030 selon Standard Chartered

Alors, serait-ce réellement la fin des « crypto winters » tels qu’on en a connus ces dernières années ? Réponse dans les prochains mois.

Sécurisez vos cryptos avec un wallet Ledger Nano S Plus à seulement 49 €

Publicité

Source : Decrypt, TradingView

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.