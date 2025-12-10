Bitcoin pourrait atteindre 500 000 dollars d’ici 2030 selon Standard Chartered – Récap crypto de la nuit du 9 au 10 décembre 2025

SpaceX prépare une IPO record tandis que la SEC et le Congrès américain affinent leur position sur les cryptomonnaies. Le marché reste animé entre innovation, piratages et prévisions haussières pour le Bitcoin.

Standard Chartered révise sa prévision pour le Bitcoin

Standard Chartered estime désormais que le Bitcoin pourrait atteindre 500 000 dollars d’ici 2030, soit deux ans plus tard que prévu initialement. Cette révision intervient dans un contexte d’adoption croissante du BTC, accepté par plus de 11 000 commerces, et d’un intérêt institutionnel renforcé, notamment par Harvard qui a augmenté ses avoirs en Bitcoin.

SpaceX vise une IPO historique

Selon Bloomberg, SpaceX prévoit une introduction en bourse en 2026, valorisée à 1 500 milliards de dollars — la plus importante de l’histoire. L’entreprise affiche également une exposition croissante aux cryptomonnaies, avec plus d’un milliard de dollars en bitcoins détenus et un transfert notable de 153 millions de dollars en juillet 2025. Cette dynamique s’inscrit dans une tendance d’IPO crypto, illustrée aussi par Circle et la tokenisation potentielle d’actions SpaceX.

SEC : les ICO non assimilées à des titres

Le président de la SEC, Paul Atkins, a affirmé que les ICO relatives à des tokens de réseau, des objets numériques de collection ou des outils numériques ne devaient pas être considérées comme des titres. Cette position s’inscrit dans les débats sur la qualification des securities et prépare une clarification réglementaire encourageant la tokenisation du marché américain, envisagée d’ici deux ans.

Vers une régulation crypto au Sénat américain

La sénatrice Cynthia Lummis prévoit de publier un projet de loi sur la structure du marché crypto avant la fin de la semaine. L’objectif est de permettre à l’industrie et aux deux partis de l’examiner avant son passage au Sénat. Cette mesure complète ses initiatives en faveur d’un cadre clair pour les actifs numériques, incluant l’idée d’une réserve stratégique de Bitcoin et d’exonérations fiscales sur les paiements en BTC.

Tidal Trust innove avec un ETF Bitcoin « AfterDark »

Tidal Trust a déposé une demande pour un ETF Bitcoin conçu pour ne détenir du BTC qu’en dehors des heures de marché. L’analyste Eric Balchunas souligne que la majorité des gains du Bitcoin survient sur ces périodes, donnant tout son sens à ce format. Cette initiative intervient alors que des institutions comme Harvard accroissent leurs investissements dans le BTC malgré une volatilité persistante.

Alerte de CZ : piratage du compte WeChat de Yi He

CZ, fondateur de Binance, a signalé que le compte WeChat de Yi He, co-PDG de l’entreprise, avait été piraté. Il a exhorté la communauté à ne pas acheter de memecoins promus via ce compte, expliquant que le pirate pourrait tenter d’escroquer les utilisateurs. Cette alerte intervient alors que CZ anticipe un possible supercycle crypto en 2026.

Donald Trump proche de désigner le futur président de la Fed

Selon le Financial Times, Donald Trump est sur le point de finaliser la nomination du prochain président de la Réserve Fédérale. Ce choix intervient alors qu’il accentue la pression pour obtenir une baisse immédiate des taux d’intérêt. Dans le même temps, son empire crypto reste en difficulté avec plus d’un milliard de dollars de pertes depuis octobre et fait l’objet de soupçons de conflits d’intérêts liés à ses liens avec les cryptomonnaies.

