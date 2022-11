Le Bitcoin (BTC) repasse sous 16 000 dollars pour la première fois en 2 ans

Dans la tourmente causée par l’affaire FTX, le cours du Bitcoin (BTC) retombe sous les 16 000 dollars pour la première fois depuis le 16 novembre 2020. Faisons le point sur l’état du marché.

Le Bitcoin (BTC) casse les 16 000 dollars et s’engage dans l’inconnu

Tandis que nous cherchions à nous rassurer il y a quelques mois en observant que « jamais après un bull run le Bitcoin n’était repassé sous son plus haut historique », cette affirmation depuis contredite est désormais loin derrière nous. Et pour cause, le BTC se trouve sur des niveaux historiques, en repassant sous la barre des 16 000 dollars pour la première fois depuis le 16 novembre 2020.

C’est donc un bien triste anniversaire, très exactement un an après le dernier ATH. En effet, alors que la volatilité ne cesse de remettre les chiffres en cause, le cours du Bitcoin a perdu plus de 77 % de son prix depuis ce précédent plus haut :

Figure 1 – Cours du BTC en données hebdomadaires

Ce comportement de marché s’inscrit bien évidemment dans la continuité de l’affaire FTX, et plus particulièrement suite au fait que Binance s’est retiré de son offre.

Notons toutefois qu’à la même période de novembre 2020, l’ETH lui s’échangeait à 450 dollars, contre 1 110 aujourd’hui.

👉 Pour aller plus loin – Reprenez le contrôle de vos cryptomonnaies grâce aux clés Ledger

La licorne française des portefeuilles cryptos 🔒 Une expérience crypto complète, de l'achat à la sécurisation

Des disparités dans le marché

Si sans surprises, la tendance globale est à la baisse, toutes les cryptomonnaies du marché ne sont pas logées à la même enseigne.

D’un côté, il y a les actifs qui chutent davantage que le marché. Après l’annonce de Binance, le FTT, dont le futur est plus que compromis, a continué sa chute libre jusqu’à 1,3 $, avant de se stabiliser autour de 1,85 $ :

Figure 2 – Cours du FTT en données horaires

Comme nous avons pu le souligner également, le SOL de Solana ainsi que d’autres tokens de l’écosystème comme le RAY de Raydium ou le SRM de Serum subissent également la crise de plein fouet. Sam Bankman-Fried et ses sociétés étant fortement investis dans cette blockchain, les investisseurs perdent en confiance dans ces projets.

Toutefois, certaines cryptomonnaies s’en sortent mieux que les autres. Ces exemples sont bien sûr anecdotiques en comparaison de la majorité de l’écosystème, mais le TRX de Tron ne cède par exemple « que » 15 % environ là où les valeurs à 25 % de pertes sont communes.

C’est aussi le cas du token de la plateforme de dYdX, qui se permet même de clôturer la journée en vert, alors que les équipes du projet semblent annoncer la venue de leur nouvelle blockchain. En effet, dYdX doit se développer prochainement sur l’écosystème Cosmos :

Loading dYdX Chain...

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░ 82% — dYdX (@dYdX) November 9, 2022

Bien évidemment, quels que soient les actifs que tout un chacun puisse affectionner, il va sans dire que dans une période d’incertitude comme celle-ci, la plus grande prudence est de mise en matière d’investissement.

👉 À lire également – Retour sur les prémices de l’affaire FTX

Rejoignez des experts et une communauté Premium PRO Investissez dans vos connaissances crypto pour le prochain bullrun

Source : TradingView

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.