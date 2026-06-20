Bitcoin : ce milliardaire mexicain mise 70% de son patrimoine sur le BTC

Le milliardaire mexicain Ricardo Salinas affirme détenir 70% de son portefeuille d’investissement en Bitcoin. Une allocation hors norme qu’il justifie par la perte de pouvoir d’achat des monnaies fiat et la surperformance du BTC face à l’immobilier depuis dix ans.

Ricardo Salinas, le maximaliste Bitcoin à 4 milliards de dollars

Le patron du conglomérat Grupo Salinas, dont la fortune est estimée à environ 4 milliards de dollars, n’a jamais caché son attachement au Bitcoin (BTC). Mais l’ampleur de son exposition surprend toujours autant. Dans un entretien accordé à CoinDesk, Ricardo Salinas Pliego révèle que 70% de son portefeuille d’investissement est concentré sur la reine des cryptomonnaies.

Alors que les fonds d’investissements et les conseillers financiers recommandent rarement plus de quelques pourcents sur un actif aussi volatil, Salinas, lui, voit dans le Bitcoin un actif rare comparable à l’or et considère que les monnaies fiat sont condamnées à perdre leur pouvoir d’achat avec le temps.

Le milliardaire s’est aussi illustré en faisant de son groupe Elektra la première grande chaîne de magasins mexicaine à accepter le BTC en paiement.

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Une conviction qui s’est construite depuis 2020

L’allocation de 70% révélée ce mois par Salina s’inscrit est l’aboutissement d’un parcours entamé en 2020. En novembre de cette année-là, le milliardaire révélait sur Twitter que 10% de son portefeuille liquide était investi en bitcoin, en recommandant la lecture de The Bitcoin Standard de Saifedean Ammous. En juin 2021, il annonçait travailler à faire de Banco Azteca la première banque mexicaine à accepter le bitcoin, projet rapidement freiné par les régulateurs financiers du pays. En décembre 2021, il appelait ses abonnés à fuir le fiat dans une vidéo et confirmait que Grupo Elektra accepterait le bitcoin en paiement.

Le tournant intervient à la Bitcoin Conference de Miami en avril 2022, où Salinas livre une keynote remarquée sur ce qu’il appelle la « fraude fiat » et annonce détenir 60% de son portefeuille liquide en bitcoins et actions liées au Bitcoin, contre 40% en valeurs adossées à des actifs durables comme le pétrole, le gaz et les mines d’or. Depuis, ses sorties publiques se sont multipliées, jusqu’à celle de février 2026 où il invitait à profiter de la baisse pour acheter.

« J’ai convaincu ma femme d’hypothéquer sa maison »

L’anecdote aurait de quoi faire bondir n’importe quel conseiller financier. Salinas raconte avoir poussé son épouse à hypothéquer son bien immobilier pour acheter du Bitcoin.

Je sais que c’est un sujet controversé, mais j’ai convaincu ma femme d’hypothéquer la maison qu’elle possède et de contracter un prêt pour acheter du bitcoin.

Il encourage d’ailleurs chacun à envisager de transformer une partie de la valeur nette de son logement en exposition au BTC. Pour lui, c’est la seule façon de parier simultanément sur l’appréciation de deux actifs.

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Le revers de la médaille : un pari à effet de levier implicite

Le conseil de Salinas mérite une mise en garde. Hypothéquer un bien pour acheter du Bitcoin revient à créer un effet de levier implicite : acheter du bitcoin grâce à une dette. L’emprunteur doit honorer ses mensualités, quelles que soient les variations du BTC. Or, le Bitcoin a connu des drawdowns historiques sévères, jusqu’à - 80 % entre novembre 2021 et novembre 2022, passant de près de 70 000 dollars à 15 500 dollars. Les cycles précédents avaient vu des baisses encore plus prononcées.

Concrètement, un investisseur qui aurait hypothéqué son logement au plus haut de 2021 pour acheter du bitcoin aurait vu la valeur de son investissement fondre des trois quarts, tout en restant tenu de rembourser la totalité du prêt à la banque. Néanmoins, tant que vous êtes en capacité d’honorer les échéances, aucune vente de BTC n’est obligatoire. En revanche, en cas de défaut de paiement lié à un revers personnel (chômage, maladie), vous pourriez être forcé de ventre vos bitcoins en perte pour payer vos échéances. Ou pire, le bien immobilier pourrait être saisi, ce qui transformerait un pari long terme en perte sèche et définitive.

Pour appuyer son raisonnement, Salinas compare le marché immobilier londonien et le cours du Bitcoin. En janvier 2016, une maison du centre de Londres coûtait environ 1,6 million de dollars, soit 4 000 bitcoins à un cours d’environ 400 dollars. Dix ans plus tard, le même bien s’achèterait avec moins de 30 BTC.

La « fiat fraud » et l’objectif du million de dollars

La conviction de Salinas plonge ses racines dans l’histoire familiale, marquée par l’industrie minière de l’or et de l’argent. Il se souvient des discussions à table dans les années 1970, après la décision de Richard Nixon de mettre fin à la convertibilité du dollar en or. Une décision qu’il qualifie aujourd’hui de « fraude ».

Les chiffres lui donnent partiellement raison sur le long terme. L’once d’or, qui valait environ 125 dollars en juillet 1976, dépasse désormais les 4 500 dollars, pendant que le dollar a perdu près de 85 % de son pouvoir d’achat sur la même période.

Interrogé sur les prédictions de Cathie Wood ou Michael Saylor, qui voient le BTC atteindre sept chiffres, Salinas déclare que « Bitcoin atteindra un million de dollars. Je ne sais simplement pas quand. » À l’heure de la publication, le cours du Bitcoin évolue autour de 63 500 dollars, en baisse de plus de 18 % sur les 30 derniers jours.

Salinas, désormais évoqué comme potentiel candidat à la présidentielle mexicaine de 2030, semble bien décidé à porter ce message au-delà des cercles crypto. Il a confirmé cette intention en février 2026, évoquant la possibilité de tester sa popularité lors des législatives de 2027 avant de viser la présidence trois ans plus tard.

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Sources : CoinDesk, Infobae

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