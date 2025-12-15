Bitcoin menacé par l’explosion des prix de la mémoire vive ?

La course à l’intelligence artificielle accroît fortement la demande mondiale de mémoire vive. Illustrée par la rivalité économique et diplomatique entre les États-Unis et la Chine, la RAM devient un véritable enjeu stratégique. Cette hausse exponentielle des prix impacte également le Bitcoin, pour lequel la mémoire et le stockage restent essentiels pour les nœuds et l’infrastructure de minage.

L'IA crée une pression sans précédent sur les chaînes d’approvisionnement en mémoire

Depuis septembre 2025, les prix des modules RAM (carte imprimée sur laquelle des circuits intégrés de mémoire sont montés) ont bondi de 163 % à 619 %. Cette évolution radicale s'inscrit dans un contexte géopolitique marqué par une course effrénée à l'intelligence artificielle (IA).

Depuis 2024, l’essor de l'IA a profondément modifié les usages en matière de mémoire. C'est le cas des grands modèles de langage (LLM) qui requièrent une puissance de calcul élevée ainsi que des capacités de transfert de données très rapides entre les GPU et la mémoire.

🔥La Pool des Chauffagistes : le mining communautaire de Bitcoin made in France

De ce fait, la mémoire à haute bande passante (HBM) devient indispensable, car elle offre à la fois une faible latence et des débits très élevés. Les grands acteurs de l’IA mobilisent ainsi une part croissante de la production mondiale de mémoire (DRAM et NAND) pour équiper des centres de données dédiés à l’entraînement et à l’inférence de modèles de grande taille.

Ces infrastructures sont extrêmement gourmandes en mémoire et en stockage rapide, ce qui pousse les fabricants à privilégier les segments les plus rentables, comme la mémoire serveur et la HBM, au détriment des produits grand public. Cette réaffectation stratégique a créé une pénurie artificielle dans certains segments de marché.

L'augmentation des prix n'est pas uniforme et impacte en particulier les variantes à haute capacité. C'est le cas des modules DDR4 et de DDR5, des modèles standards utilisés dans les PC et les rigs de minage notamment.

Le module DDR5 de 32 Go a par exemple connu une hausse spectaculaire sur tous les marchés, les prix américains sont passés de 149 $ à 392 $ (+163 %) et ceux du Japon ont connu la hausse la plus extrême, passant de ¥16 000 à ¥115 090 (+ 619 %).

Impact régional sur les prix des RAM, par Rost Glukhov

Acheter du Bitcoin en quelques minutes avec Binance

Un impact direct limité, mais des répercussions indirectes coûteuses pour les activités de minage de Bitcoin

Comme vous le savez, le mining de Bitcoin repose sur l’algorithme SHA-256, un algorithme de hachage utilisé pour sécuriser et valider les blocs dans le réseau. Cet algorithme est essentiellement arithmétique, c’est-à-dire qu’il effectue des opérations de calcul intensives, mais ne nécessite que de très petites quantités de mémoire vive pour stocker des variables temporaires.

En pratique, cela signifie que même une hausse importante du prix de la RAM n’a quasi aucun effet sur le coût de fabrication des ASICs (les circuits spécialisés pour le mining), dont le coût est principalement : le silicium, la gravure en nanomètres, le packaging et la dissipation thermique.

Cependant, l’impact de l’augmentation du prix de la RAM se fait sentir de manière indirecte. En effet, les nœuds Bitcoin stockent sur un disque SSD, qui utilise de la mémoire flash NAND, l'ensemble de la blockchain et utilisent de la RAM pour le mempool ou encore le cache UTXO.

🧑‍🏫 Analyse du BTC avec Prof. Chaîne - Les mineurs de Bitcoin tiennent-ils le coup ?

Si le prix de la RAM augmente fortement, le coût d’exploitation de ces nœuds augmentera, ce qui pourrait dissuader certaines personnes ou organisations de maintenir des nœuds complets, réduisant ainsi le nombre de participants indépendants et la diversité du réseau.

Autrement dit, Bitcoin reste robuste face à une hausse du prix de la RAM pour la production de blocs, mais une augmentation prolongée des coûts de mémoire pourrait affecter la décentralisation et la résilience du réseau.

Il est intéressant de noter, que le PDG de TeamGroup, fabricant de modules de RAM, a indiqué que la normalisation des prix de la mémoire ne serait probablement pas envisageable avant 2027-2028, en attendant l’arrivée de nouvelles capacités de production sur le marché.

Commandez dès maintenant un Ledger Nano Gen5

Source : Rost Glukhov

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.