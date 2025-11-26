Bitcoin : ce que je sais du marché baissier cyclique

Si l’on retient l’hypothèse de travail que le mouvement haussier du bitcoin s’est conclu le lundi 6 octobre, avec un sommet avoisinant les 126 000 dollars, alors il devient cohérent de considérer que cette date marque le début d’un nouveau marché baissier, le fameux « bear market cyclique ».

le 26 novembre 2025 à 11:30.

2 minutes de lecture

author image

Vincent Ganne

Un "bear market" cyclique de 12 mois

Comme à chaque cycle, ce repli s’inscrit dans la logique structurelle du cycle quadriennal, forgé autour du halving : une division par deux de la récompense de minage tous les 4 ans. Le marché baissier cyclique du BTC commence historiquement lorsque le marché dépasse les 500/550 jours après le halving sur le plan temporel.

Le fait que le bitcoin ait inscrit un pic de cycle début octobre (534 jours après le dernier halving) vient une nouvelle fois confirmer la précision quasi métronomique de ce modèle de quatre ans. L’historique est désormais suffisamment fourni pour observer les régularités non seulement de la phase haussière, mais aussi du marché baissier qui lui succède.

Voici les caractéristiques techniques les plus récurrentes d’un bear market cyclique :

  • Durée moyenne
    • Les marchés baissiers du bitcoin tendent à durer environ un an. Cette règle empirique s’est vérifiée notamment sur les deux précédents cycles.
  • Construction du mouvement :
    • Le scénario classique s’articule autour de trois phases :
      • une première impulsion fortement négative, celle dans laquelle nous serions entrés depuis le 6 octobre
      • un rebond technique intermédiaire, souvent qualifié de dead cat bounce
      • une dernière jambe baissière qui conduit au véritable plancher du marché baissier
  • Amplitude de la correction.
    • Même si l’intensité des baisses tend à diminuer au fil des années, le drawdown reste historiquement important. Il faut le traiter comme une correction majeure, non comme une simple respiration du marché et ce dernier pourrait atteindre 50% sur ce nouveau bear market.

Un drawdown qui devrait être plus faible que les anciens marchés baissiers

Si l’on prend pour acquis que la nouvelle phase bearish a bien démarré le 6 octobre, son horizon théorique s’étendrait donc jusqu’à septembre ou octobre 2026. Le marché devrait alors suivre les trois séquences techniques décrites plus haut, avec un repli final potentiellement compris entre 40 % et 60 % depuis le sommet des 126 000 dollars.

Bien entendu, tout cela repose sur la validité du cycle quadriennal. S’il ne s’agissait finalement que d’un hasard statistique (le nombre d’occurrences est très limité) ou d’un phénomène désormais obsolète (dans ce cas, la baisse actuelle est une opportunité d’achat massive), ce cadre d’analyse perdrait immédiatement sa pertinence. Mais tant que les données continuent de s’emboîter, ce modèle demeure une hypothèse de travail sérieuse pour qualifier la baisse du cours du bitcoin depuis le 6 octobre.

Vincent Ganne est un expert reconnu de l'analyse technique avec 18 ans d'expérience. Il intervient fréquemment sur BFM Business et produit des analyses exclusives pour Cryptoast Research. Fort de sa longue expérience, Vincent offre une approche globale des marchés financiers, en tenant compte des événements macroéconomiques et en utilisant de nombreux aspects de l'analyse graphique pour prévoir les tendances du Bitcoin et d'autres cryptomonnaies à moyen et long terme. Il a également occupé le poste de Senior Market Analyst & Business Development Manager pendant 3 ans chez TradingView, renforçant ainsi sa connaissance approfondie des marchés financiers.

