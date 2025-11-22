Bitcoin (BTC) va atteindre 75 000 dollars et continuer sa chute, selon cette firme d'analyses

Le cours du Bitcoin semble se diriger vers les 75 000 dollars, selon la firme d’analyses Glassnode. Et il pourrait même continuer à chuter en dessous de ce seuil. Qu’en penser ?

Le cours du Bitcoin plonge vers les 75 000 dollars, selon Glassnode

Selon une publication de Glassnode sur X, les options de vente (puts) ont dominé l’activité de trading sur la semaine qui vient de s’écouler. Les investisseurs se positionnent à la fois sur une chute à court terme et à moyen terme, ce qui souligne des sentiments de marchés qui continuent à être peu optimistes :

Les options de vente à 75 000 $, à court et moyen terme, ont été massivement achetées depuis que le BTC a perdu le seuil des 94 000 $. Le marché des options n’indique toujours pas de bottom et penche vers le risque d’un mouvement baissier plus profond.

Le risque baissier est donc agressivement couvert par les investisseurs, qui parient sur le seuil des 75 000 dollars. Le cours du Bitcoin est actuellement situé autour de 83 900 dollars, après avoir touché 81 500 dollars dans la journée d’hier.

Institutionnels comme retail alimentent la chute du Bitcoin

Selon Glassnode, cet « épisode de stress » montrent que les traders se préparent au pire, avec un bear market qui pourrait s’étendre dans le temps :

Les données sur les options montrent un épisode de stress concentré : la volatilité implicite à 1 semaine mène le mouvement, le skew s’élargit et les flux de puts sont importants. Les traders intègrent dans les prix un risque immédiat ainsi que la possibilité d’une rupture plus importante.

Du côté des ETF Bitcoin, les sorties ont été très importantes ces dernières semaines. Les ETF BTC ont en effet connu des sorties de 3,79 milliards de dollars depuis le début du mois de novembre – du jamais-vu sur 3 semaines.

Mais il y a plus : selon JPMorgan, la correction semble basée en grande partie sur les ventes des investisseurs de détail (retail). Du 1er au 20 novembre, ces derniers ont vendu 4 milliards de dollars de BTC sur le marché spot. La pression de vente vient donc également de ce côté.

Dernier point, plus systémique : les mineurs de Bitcoin pivotent actuellement vers l’intelligence artificielle (IA). S’il est difficile de chiffrer cette tendance, elle s’inscrit dans un changement de paradigme qui peut aussi contribuer à ce désamour pour le BTC.

Une correction logique après plusieurs années de hausse ?

JPMorgan note cependant que si cette chute du Bitcoin est impressionnante, il convient de « dézoomer » et de l’inscrire dans un cycle entier, entamé autour de 2023 :

Ce récent ralentissement n’a fait qu’inverser l’élan spéculatif du mois précédent et n’a pas modifié la tendance haussière en place depuis 2023.

Alors, correction temporaire ou « vrai » bear market ? Les mois à venir nous le dirons. Ce matin, le cours du BTC affiche 84 100 dollars, pour une capitalisation qui s’élève à 1 678 milliards de dollars.

Source : Glassnode via X, JPMorgan

