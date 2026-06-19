Bitcoin (BTC) : le désintérêt tombe au plus bas sur 12 mois

Alors que le bear market se prolonge, l'intérêt pour le Bitcoin (BTC) tombe sur des plus bas d'un an, au regard des recherches Google. Voyons cela de plus près.

Les recherches « bitcoin » s'effondrent au cœur du bear market

S’il n’a pas de valeur pour l’analyse des prix à proprement parler, le score Google Trends de la requête « bitcoin » est un bon indicateur pour l’intérêt porté à celui-ci et offre parfois une certaine corrélation avec les périodes de volatilité.

En phase de forte hausse ou de chute des prix, les recherches Google tendent à augmenter, là où elles se tarissent fortement dans les périodes de range prolongées et de bear market.

Pour rappel, ce score est calculé à partir d’une base 100 sur la période où les recherches sont les plus fortes. Au cours des 12 derniers mois, cette période record sur les recherches de la requête « bitcoin » s’étale sur la semaine de 1er au 7 février dernier. À ce moment-là, le prix du BTC avait alors subi une forte accélération baissière.

À présent, nous nous trouvons sur des plus bas de 12 mois, avec un score de 28 :

Score Google Trends de la requête « bitcoin » sur 12 mois

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Ce qui est particulièrement caractéristique d’un bear market, c’est que la phase de reprise observée entre avril et la mi-mai ne s’est pas fait sentir sur les requêtes Google Trends, témoignant d’un désintérêt des non-initiés.

Cela intervient après que le BTC a chuté brièvement sous les 60 000 dollars la semaine dernière. Depuis, nous avons observé un léger rebond, tandis que l’enjeu est à présent de savoir si la baisse des 3 derniers jours va se poursuivre ou non :

Cours du BTC en données quotidiennes

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L’apaisement des tensions au Moyen-Orient a offert un certain répit au prix du BTC, mais, faute d’un regain concret d’activité, cela pourrait ne pas être suffisant.

En attendant, le cours du Bitcoin affiche 62 750 dollars lors de l'écriture de ces lignes, baisse de 2 % au cours de dernières 24 heures.

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Sources : Google Trends, TradingView

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