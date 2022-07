Le Bitcoin (BTC) et les altcoins virent au vert : bientôt les 22 000 dollars ?

Un vent de fraîcheur semble souffler sur les marchés de cryptomonnaies cette semaine. Le Bitcoin (BTC) se rapproche des 22 000 dollars, et l’Ether (ETH) progresse également. La tendance va-t-elle continuer ? On a interrogé l’analyste Prof Chaîne.

Bitcoin (BTC) bientôt à 22 000 dollars ?

En plein bear market, le cours du Bitcoin (BTC) a depuis des semaines enchaîné les clôtures dans le rouge, faisant craindre une chute encore plus conséquente de la plus grande cryptomonnaie. Cette semaine, la Reine des cryptomonnaies semble cependant avoir repris un peu de vigueur. Elle affiche +11% sur les sept derniers jours, et se rapproche du seuil des 22 000 dollars, brièvement touché au cours de la nuit :

Le BTC a progressé de +21% depuis le début du mois de juillet

Chez Ethereum (ETH), la progression est encore plus marquée. L’Ether affiche +17% sur les sept derniers jours, et se rapproche du seuil des 1 250 dollars. Les autres principales cryptomonnaies montrent également des progressions nettes sur la semaine, avec +11% pour le BNB de Binance et +12% pour le SOL de Solana.

Signe de cette progression, la capitalisation totale des cryptomonnaies a dépassé les 1 000 milliards de dollars au cours de la nuit, avant de chuter légèrement :

Progression de la capitalisation totale des cryptomonnaies sur 24h

Une tendance qui va durer ?

D’où une question légitime : les cours du Bitcoin et des autres cryptomonnaies vont-ils, enfin, remonter durablement ? Pour le Prof Chaîne, analyste on-chain de Cryptoast, le pump est dû à plusieurs facteurs :

« La liquidité est en chute sur les exchanges, et nous assistons également à une forte demande due aux niveaux de prix actuels. À cela s’ajoutent plus de 200 millions de dollars de liquidations de positons short. Cela se conjugue pour créer un léger pump pour le BTC. »

Nous restons cependant sur une vision à court terme de la part des participants au marché :

« Sur le court terme, le marché réalise de légers profits et le nombre d’entités en profit sur la chaîne remonte légèrement. Pour le moment, le nombre de participants profitant de cette hausse pour vendre proche de leur seuil de rentabilité et quitter le marché est très limité. On observe plutôt une phase d’achat suite à la récente hausse. »

Alors à quoi peut-on s’attendre ? Pour le Prof Chaîne, il est peu probable que les participants profitent de cette reprise pour quitter le marché. On l’a vu les semaines passées, les « strong hands » se sont distingués par leur solidité face à une pression de vente considérable :

« Le scénario d’un nouveau dead cat bounce (où les participants vendent une hausse à court terme lors d’un cycle baissier pour quitter le marché) n’est pas le plus probable mais n’est pas à exclure. »

La prudence reste donc de mise. avec certains traders qui fixent le seuil clé pour Bitcoin à 23 000 dollars :

$BTC perspective. PA still moving within range. Nice breakout of pennant. Bullish above 23k, for now daily trend is still downwards. #Bitcoin pic.twitter.com/4Eyn2rqQWR — Gilberto (@gilbertocrypto1) July 7, 2022

La question persiste donc : le BTC a-t-il touché son « bottom » ? Étant donné les conditions plus larges qui entourent le marché, il faut rester mesuré face à cette semaine plus positive pour les cours.

Sources : TradingView, CoinGecko

